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國軍首梯14名女性教召員報到 下榻處警監系統保安監控
桃園市後備旅步2營今天在北部地區展開教育召集訓練，國軍首梯14位女性教召後備軍人也陸續抵達報到處，部隊在女性住處設置警監系統、不透光遮版及衛浴設備，完善女性後備軍人需求。
軍聞社報導，參訓的後備軍人今天報到後，依序實施體溫量測、手部消毒、快篩，確認身體健康安全無虞，隨即進行資料核對與專長鑑測，完成個人報到程序。
下午的編成典禮，由營長簡中校宣讀編成命令後，期勉後備軍人秉持以往服役時的一貫精神，配合幹部引導，在生活和訓練上，自我要求，共同學習，強化本職學能，達到廣儲後備戰力的目標。
典禮後，後備軍人們分組進行手、步、機槍與81迫砲的專長複訓，以及臨戰訓練、戰場經營等課目。
桃園市後備旅第二營營長簡中校表示，落實「就地動員、就地作戰」原則，召集鄰近區域召員，並且首次徵召女性，在訓練方面不打折扣、不分性別，與男性召員相同標準，期能給予完善的訓練及生活環境。
桃園市後備指揮部動員馮士官長表示，此時次次首度召訓女性召員，因此單位特別注意選址及場地整備，並且在不影響民眾、訓練不分性別的前提下，設置好警監系統、不透光遮版及衛浴設備，提升隱私性及防護措施，完善召員需求。
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