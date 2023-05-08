國軍首梯14名女性教召員報到 下榻處警監系統保安監控

桃園市後備旅步2營今天在北部地區展開教育召集訓練，國軍首梯14位女性教召後備軍人也陸續抵達報到處，部隊在女性住處設置警監系統、不透光遮版及衛浴設備，完善女性後備軍人需求。

軍聞社報導，參訓的後備軍人今天報到後，依序實施體溫量測、手部消毒、快篩，確認身體健康安全無虞，隨即進行資料核對與專長鑑測，完成個人報到程序。

下午的編成典禮，由營長簡中校宣讀編成命令後，期勉後備軍人秉持以往服役時的一貫精神，配合幹部引導，在生活和訓練上，自我要求，共同學習，強化本職學能，達到廣儲後備戰力的目標。

典禮後，後備軍人們分組進行手、步、機槍與81迫砲的專長複訓，以及臨戰訓練、戰場經營等課目。

桃園市後備旅第二營營長簡中校表示，落實「就地動員、就地作戰」原則，召集鄰近區域召員，並且首次徵召女性，在訓練方面不打折扣、不分性別，與男性召員相同標準，期能給予完善的訓練及生活環境。