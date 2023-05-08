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傳美軍援台5億美元武器 邱臣遠籲政府事前溝通掌握項目

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
傳美軍援台5億美元武器，民眾黨立委邱臣遠（右）呼籲政府事前溝通掌握項目。 圖／聯合報系資料照
傳美軍援台5億美元武器，民眾黨立委邱臣遠（右）呼籲政府事前溝通掌握項目。 圖／聯合報系資料照

民眾黨立委邱臣遠今天表示，根據外媒報導，拜登政府正規劃動用總統撥款權，比照烏克蘭軍援模式，從美軍現有的庫存軍備中，提供台灣價值5億美元、約152億元台幣的軍備武器。對此，他表達正面態度，並感謝美國協助台灣提升防衛能力。

邱臣遠認為，除了無償軍援與軍事貸款以外，包括這次拜登總統的軍事援助等大多數項目都在積極展開中，政府應透過事先溝通，了解這次軍事援助中，美國可立即提供的項目，整合目前對美軍購延遲交貨而影響我國國防部署的替代解決方案，朝向我國發展不對稱戰力所需要的武器裝備及建軍方向。

邱臣遠表示，對於軍購武器與軍事援助合作項目，台美國防、國安高層應充分溝通，了解彼此需求，讓軍援達成軍事合作目的；除美國軍事協助外，國防部仍應積極提升國防自主性。

邱臣遠指出，包括制定多年計畫、民防評估、情報交換、國際軍事培訓與合作等美國NDAA授權計畫，都是政府高層應積極掌握的，台美軍事合作形成緊密軍事的夥伴關係，政府要積極向美方表達我方軍事戰備與國家安全需求，以提升我國防衛力量，維護台海和平。

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