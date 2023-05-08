聽新聞
test
0:00 / 0:00
修國安法禁民眾簽投降中共誓約書 國防部不參與意見
法務部研議修訂國安法，將民眾若簽署由中共所交付「戰時不作為」的「誓約書」視為違法。國防部長邱國正今天在立法院表示，這部分國防部不參與意見，國防部只針對軍方做反應，而國軍絕不容許有投共的情況。
陸軍步兵訓練指揮部上校向德恩因投共被判刑7年半徒刑，由於檢方曾查扣向某曾簽署效忠中共的「誓約書」。法務部二月間曾邀集相關單位研商，決定研擬修訂國安法，將一般民眾也列入禁止簽署效忠中共的「投共誓約」，否則將科以刑事處罰，
國防部長邱國正上午在立法院表示，國軍絕不容許有投共的情況，至於針對修法可能把適用範圍擴大到適用一般民眾的部分，國防部對此這部分國防部不參與意見，國防部只針對軍方做反應。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言