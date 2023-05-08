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修國安法禁民眾簽投降中共誓約書 國防部不參與意見

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國防部長邱國正（左）。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影
國防部長邱國正（左）。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影

法務部研議修訂國安法，將民眾若簽署由中共所交付「戰時不作為」的「誓約書」視為違法。國防部長邱國正今天在立法院表示，這部分國防部不參與意見，國防部只針對軍方做反應，而國軍絕不容許有投共的情況。

陸軍步兵訓練指揮部上校向德恩因投共被判刑7年半徒刑，由於檢方曾查扣向某曾簽署效忠中共的「誓約書」。法務部二月間曾邀集相關單位研商，決定研擬修訂國安法，將一般民眾也列入禁止簽署效忠中共的「投共誓約」，否則將科以刑事處罰，

國防部長邱國正上午在立法院表示，國軍絕不容許有投共的情況，至於針對修法可能把適用範圍擴大到適用一般民眾的部分，國防部對此這部分國防部不參與意見，國防部只針對軍方做反應。

國防部 國安法 中共

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