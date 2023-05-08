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恢復軍審法？邱國正：不要因為要恢復又造成一番波動

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
立法院外交及國防委員會今天審查「軍人撫卹條例部分條文修正草案」，國防部長邱國正受邀列席。圖／取自立法院直播畫面
立法院外交及國防委員會今天審查「軍人撫卹條例部分條文修正草案」，國防部長邱國正受邀列席。圖／取自立法院直播畫面

近期頻傳共諜案，恢復軍審制度聲浪四起。國防部邱國正今(8)天上午在立法院低調表示，當初軍審制廢除曾經過一番波折，「現在要恢復我們不能講樂見」，大家有很多意見，仍在討論階段，不要因為要恢復又造成一番波動。

國防部日前向立法院提出的「近期國軍恢復軍審法之可行性評估」報告中指出，未來若社會各界對於恢復軍事審判制度已凝聚共識，國防部就推動修法工作。

立法院外交及國防委員會今天審查「軍人撫卹條例部分條文修正草案」。邱國正會前受訪時表示，就軍方來說，沒有權限的話，還有很多方法 ，外面的司法優缺點都有，優點是比較公允，缺點是審理期限長，有些兵或人員都退伍了都還沒判決。他說，軍審法並非立刻就要恢復，還在討論階段。

他在答覆國民黨李德維質詢表示，他期望有維護軍中紀律的任何方法，但當初軍法廢除的原因，在於「個案」，因此不考慮就一刀一切，現在要恢復，也不能一下子拉回來，外面有很多不同的意見，要蒐整後好好討論，不要因為要恢復又造成一番波動。

國防部 立法院 邱國正

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