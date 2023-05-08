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增程愛三擊落俄國極音速導彈 國防部：台2027年後才有

聯合報／ 記者陳熙文洪哲政／台北即時報導
俄國空軍米格31戰機攜掛的「匕首」極音速飛彈，烏克蘭空軍6日宣稱已將其擊落。（美聯社）
俄國空軍米格31戰機攜掛的「匕首」極音速飛彈，烏克蘭空軍6日宣稱已將其擊落。（美聯社）

烏克蘭軍方日前聲稱，用美國提供的「愛國者」導彈防御系統，在基輔上空擊落一枚俄羅斯極音速導彈。對此，國民黨立委江啟臣在立法院詢問，台灣是否有同樣的愛國者飛彈，國防部表示，這是增程型愛三，我國目前沒有，要等到2027年以後才有。

烏克蘭空軍司令米科拉·奧列什丘克（Mykola Oleshchuk）日前表示，俄軍曾對基輔發動導彈夜襲，一枚「匕首」極音速導彈遭烏克蘭部隊用美國提供的愛國者防空導彈擊落。如果情況屬實，這將是烏克蘭首次成功攔截俄羅斯最先進的極音速導彈。

江啟臣今在立法院外交國防委員會質詢問，烏克蘭用「愛國者」飛彈防禦系統擊落一枚俄羅斯極音速飛彈，這個愛國者系統是否為國軍目前使用的愛國者系統？國防部戰略規劃司長李世強回答說，不是，那是愛三增程型。

江啟臣進一步詢問，軍方有沒有要加購？台灣何時會有這款武器？李世強指出，已列入加購的部分，可能要到2027年以後才有。

江啟臣表示，中國也有極音速飛彈，也已出現在俄烏戰場上，但上次去看愛國者飛彈基地，國軍沒有這個武器，雖然有在武器採購清單，但目前還沒有。美國拜登政府有意用5億軍援，比照烏克蘭模式軍援台灣 ，美國有在跟我們談了嗎？有無包含愛國者增程型飛彈？

邱國正證實說，這個已經在談了，但指出，此款愛國者沒有在裡面，並說明美國的5億元軍援是針對過去軍購案有延宕或延銷的，要以現貨要優先彌補給台灣，且相關款項沒有算在原來軍購經費裡面。

美媒曾報導，按國務院知會的內容，提議對台軍售多達100枚愛國者三型防空飛彈（PAC-3 MSE）；國防部也曾證實，華美雙方於108年第22次專案管理暨第8次工項財務審查會議研討後，確定增購愛三增程型飛彈（PAC3-MSE），規劃在2025年、2026年，分批完成交運及部署作業。但此案是以我採購愛國者飛彈的疾鋒專案結餘款所採購，美方藉此未返還相關款項，但台美雙方是否簽署發價書，外界不得而知，國防部僅宣稱全案按採購節點執行。

愛國者飛彈 導彈 烏克蘭

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