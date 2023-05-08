獨／離營士兵批軍務無法鏈結社會 軍民職業對照失敗喊停

國軍去年有4066名志願役士兵以自行申請或遭汰除方式離營，經國防部研究，個人申請賠償離營的原因，以生涯規劃因素最高，而箇中原因又以工作內容與志趣不合較高。退輔會披露，軍方建構中的 「軍職轉銜民間職業對照表」及軍職專長作業系統，只完成339項軍職專長的轉銜及對照，另404項軍職專長無法對照社會專長，全案已喊停。

國防部統計去（2022）年提前離營的4066名志願役士兵，扣除因表現不佳而遭汰除310人，有3756人是自願申請提前離營，寧賠錢也要離開軍隊。而分析離營最高的原因，是另有「生涯規劃」，佔43.2%，其中以轉職佔24.8%最高，希望離營能到親友公司任職、報考公職、追求入伍前夢想工作及自行創業等，轉職到外面工作選擇性多元較自由；另外，工作內容與志趣不合佔14.7%次之，以工作內容不符期待且「無法與社會工作鏈結」，入營前期待與下部隊有落差等，不想人生受限軍中而離營。

實則國防部與退輔會等單位合作，要協助軍方建立一套利於官兵轉職就業的「軍職轉銜民間職業對照表」及軍職專長作業系統。前年就開始研討，平台會盤點國軍各項軍職專長工作內容、任務及特性，建立各項軍職專長的工作內涵、知識與技能，以提供對照表內相關資訊，即各項軍職專長可轉銜的民間職業、相關證照及職業訓練等，給退除役官兵參考。

但退輔會近期向立法院報告表示，國防部於111年10月14日發布新聞稿宣稱，「軍職專長」與「民間職業」兩者屬性不同，因此多無法順利轉銜及對照，僅提供339項「軍職轉銜民間職業對照表」，不再繼續盤點剩下404項軍職專長。退輔會，國防部會依照專案，於軍網現有「退除役作業系統」 中建置查詢功能，使官兵了解自身軍職專長可能對照的民間職及證照，以協助個人職涯規劃。

退輔會說，國軍各項軍職專長工作內容及任務非退輔會業管，退輔會無法代替國防部認定各項軍職專長工作 內涵並建立「軍職轉銜民間職業對照表」，因此尊重國防部規劃，此案停止研討。