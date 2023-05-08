5億軍援 江啟臣：我方想要 美未必會給

美國總統拜登政府打算運送價值五億美元武器援助台灣。國民黨立委江啟臣表示，近期關於台美軍事合作，除了武器軍購外還有許多討論，例如建立區域緊急庫存、部隊人員合作訓練及後備能量建立等；拜登政府實際上會從哪一方面落實，應待台美雙方具體討論達成共識。

江啟臣表示，即便美方願意啟動軍援方案，許多武器裝備我方想要，不見得美方同意供售，武器裝備採購大都涉及產線排程問題，頂多是將庫存的彈藥先提供給台灣，若有此筆預算，投資眼前最迫切急需建立的項目，例如部隊人員協同作戰訓練、資訊鏈結、後備動員及戰力保存等，短期內可能比武器採購更為務實。

民進黨立委王定宇則透露，美國很重視台灣相關的軍事訓練、情資情報提供的相關事物，應該會有相當程度是用來支應美方提供台灣軍方提升戰場能力、現代化能力相關的訓練課程，或者是相關的訓練裝備所需要。

王定宇昨受訪時指出，如果拜登執行十億美元的撥款權，美國就必須提供等值的軍事裝備或軍事服務給台灣，顯示台美之間的國家安全高層必然有所溝通，才會知道彼此需要什麼，雙方當然需要討論。