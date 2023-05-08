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新聞眼／廢除軍審 嬰兒、洗澡水一起倒了

聯合報／ 本報記者洪哲政

中共以策動現役軍人簽署投降「誓約書」的手法，作為諜報滲透的手段。此舉現役軍人不宜，一般民眾為之是否涉法？在法務部尚未完成修法研議前，當局不妨思考是否恢復「軍事審判法」，讓國防部有令箭能管好自己的軍人。但這一步為何這麼困難？

一般國際諜報情蒐手段，向來講究秘密部署、無聲置入。中共國安單位這種要情報對象簽署「誓約書」，甚至合影存證的作法，手段低劣、極易曝光，顯然只講究檯面績效以表功，不顧被吸收者安危。如向德恩這樣的高階軍官，卻願輕易入其彀中，若非軍官反情報訓練付之闕如，就是國軍士氣低落到敗壞腐化的程度。

按法務部披露的向德恩案偵審過程，現役高階職業軍人收受每月區區三萬元賄賂，便願簽下宣誓效忠中共的投降文件並合影提供對岸，此案也堪稱是羅賢哲案後，造成國軍形象受挫最巨的共諜案。但當前涉案者所獲判決刑期輕微，完全不符軍方遏止後續類案違紀犯法的需求。

但不管是因應恢復義務役軍中管教所需，或針對中共對軍中諜報滲透日益頻繁，恢復「軍事審判法」始終毫無進度；原因在於，當年造成軍法失去公信的洪仲丘案抗議聲浪，幕後不乏民進黨策動的身影，蔡總統當年更曾頭綁「國防布」布條參與街頭陳抗，支持把軍法裁判權回歸司法。

洪仲丘案不僅導致國民黨在隔年九合一大選慘敗，更是被認為民進黨能夠在二○一六年取得執政權的關鍵事件之一，可說是洪案最大的獲益者。這也就是為何國防部縱使希望能夠恢復軍審制，話卻說得委婉，因為國防部不可能公開拆蔡政府的台，蔡政府當然也拉不下臉恢復軍審制，無異承認當年的錯誤。

當初馬政府無力抵抗民進黨及民團壓力，國民兩黨聯手倉促廢了軍審法，這種「把嬰兒跟洗澡水一起倒掉」的做法，近十年來早已浮現了諸多問題，蔡政府上台後也飽嘗苦果，成了國民兩黨的「共業」。

軍人 中共 國防部

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