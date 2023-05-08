國防部評估報告：恢復軍審 等待共識

近年爆發多起共諜案，加上軍紀問題不斷，朝野立委呼籲應該恢復軍審制度。雖然國防部長邱國正近期曾在立法院公開表達支持恢復軍事審判法，但根據國防部向立法院提出的「近期國軍恢復軍審法之可行性評估」報告，軍方委婉表示，「未來若社會各界對於恢復軍事審判制度已凝聚共識」，國防部就推動修法工作。

二○一三年發生下士洪仲丘虐死案，當時公民一九八五行動聯盟發起「凱道萬人送仲丘」，爭取軍中人權，訴求修改軍事審判法，包括不具黨職身分的蔡英文也頭綁「國防布」布條現身參與靜坐。後來立法院火速通過「軍審法」修法，明訂非戰時期現役軍人犯罪，回歸一般司法審理。

然而軍審制度廢除以來，衍生不少後遺症，立院認為此因噎廢食作法，最終受害仍是國防整體戰力，因此要求國防部提出評估。

國防部在報告中表示，因應部分案件未能審酌部隊領導統御與軍紀維護，從輕處分或判決，損及部隊戰力，國防部已訂定「軍事機關向司法機關表達意見具體作法」，請各單位就違反軍中倫理、軍紀管理或其他不妥當情事，及時提請檢察官依法辦理，以維軍紀。

國防部說，為有效維護部隊紀律及領導統御，使司法偵審符合部隊管理實需，國軍將持續主動蒐整不適性判決並對刑度表達意見，如認為案件不起訴處分或緩起訴處分不符合執勤紀律、營區安全、內部管理、領導統御及軍紀維護等軍事利益時，則由部隊長具狀陳述意見；若刑事裁判有不符合軍事利益的情形，也即時向司法機關提出救濟，表達嚴肅軍紀及維護領導統御的決心。另外，也借調軍法官到檢察署協助辦案，協助檢方了解軍隊特殊性及專業性，並使檢方偵查更貼近部隊實需。

但對關鍵恢復軍審法立場，國防部表示，將逐步完備人力、物力及偵審所需設施與設備作業，未來若社會各界對於恢復軍事審判制度已凝聚共識，國防部即推動修法工作，朝向平時現役軍人犯罪仍由軍法官辦理軍法偵審業務而努力。