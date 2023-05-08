向德恩事件後 軍人效忠中共誓約書違法 擬擴及民眾

二○二○年我陸軍上校向德恩遭中共吸收簽署效忠「誓約書」並合影為證，經法務部邀國安局、陸委會等單位研議，認為非但現役軍人涉此行為有罪，也應修法禁止包括退役軍人在內的民眾藉此效忠中共，研議擬於國家安全法增訂刑事處罰。

向德恩遭有退役軍官背景的金門旅行業者邵維強吸收，簽下中共「誓約書」，收取中共每月三萬元賄賂，一審宣判後，軍方認為判刑太輕，高雄地檢署已提上訴。

向德恩案出現共諜滲透的新樣態，讓被吸收者簽署「共軍進城不作為」的宣誓效忠書，供發展組織者作為中共領取相關款項的依據，檢方即查獲邵、向兩人持書面合影的照片。

因應現役軍人效忠中共的行為樣態，法務部今年二月邀集國安局、陸委會與法務部調查局及包括台北、新北、金門等檢察署討論，都認為宣誓效忠中共的行為不限於現役軍人，建議由國家安全法研議增訂相關刑事處罰，由法務部審酌中，目前尚未提出。

對於傳出將修法禁止民眾藉此效忠中共，並科以刑事罰，朝野立委包括民進黨立委蔡適應、國民黨立委陳以信昨天均表達反對立場，認為須尊重人權與我國多元自由民主的基本立場，頂多可處行政罰。

法務部昨晚指出，今年二月確有召開會議針對現役軍人討論此議題，研擬修法國家安全法及陸海空軍刑法，但非現役軍人部分涉及國人言論自由及國家安全，須審慎研議，會議中則無討論非現役軍人部分，也未做成決議。

向德恩案發生後，民進黨立委王定宇等人曾以現役軍人向中共表態效忠目前沒有罰則為由，提出「陸海空軍刑法第十九條條文修正草案」，希望盡速修法。

據指出，軍方對向德恩案被「輕判」，曾透過國安協調機制管道表示，軍人收受中共賄賂，簽署效忠中共誓約書的行為，已涉及陸海空軍刑法第十七條第一項第二款「幫助敵人之間諜從事活動」、第十九條第三項「陰謀利敵」及貪汙治罪條例第四項第五條「對違背職務之行為、要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者」等罪嫌，最重可處以無期徒刑或死刑，但雄檢以收賄事證明確，依貪汙治罪條例提起公訴；雄檢在一審判決後已提上訴。