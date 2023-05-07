《軍購延宕說從頭2-2》只靠對美軍購不夠 專家籲國防自主

「美國軍購一拖再拖，政府應該主動對外釋疑催促美方，並加強國防自主研發與產製！」針對近來美國軍購延宕，有學者直言，我國政府沒催，就會讓美方以為延宕沒關係，我國不應該如此消極忍讓；軍事專家則呼籲政府加強國防自主，軍購也可多添購新型個人化設備，不要都只買大型武器。

近來我國對美軍購頻傳延宕，包括首架F-16C/D出場時間從今年第4季延宕到明年第3季，還有2020年購置的魚叉飛彈要延宕10年才能交貨，還有F16A／B型升格、拖式2B型飛彈、方陣快砲1B、MK48魚雷、M1A2T艾布蘭主力戰車、MQ9B無人機等武器都傳出將延後交貨，讓各界擔憂。

美對台軍購多宣示

對此，中華亞太安全治理學會研究員廖天威受訪時認為，疫情對軍購的影響比例低，應該是與軍售程序與美方武力調度有關，不是單一因素影響。對於軍購延宕，廖天威說可從兩方面分析，一是美方的宣示與政策是有落差的，雖說要防衛台灣，但並未按時交付軍購，他認為美方未來要更快援助人力與武力，其「政策」才跟得上「宣示」。

「另一方面，我覺得政府對民眾的說明太少。」廖天威呼籲政府應該對此有公開說明，內容應該要更詳細一點，政府應該盡到釋疑的責任。他分析，軍購是很長的流程，從爭取到交付到結束，常常都要10到20年的時間，而F-16更是已經交付款項，卻出現很嚴重的程序延宕，對我國內部立法與對外關係爭取都有影響。

軍購延宕非小事

他強調，台海問題牽涉東亞地緣政治布局，若我國軍購延宕影響建軍，也會讓國際對於台海局勢更加擔憂，願意援助台灣的意願恐會下降。

政大國關中心兼任研究員嚴震生受訪時則說，疫情可以作為部份理由，但很難說服民眾。大家都看到美國給烏克蘭的武器動作很快，但台灣的武器好像耽誤一下就沒有問題。他坦言，問題是台灣自己也沒有極力爭取，這種軍購延宕應該要有罰款，美方就會認為現在台海沒有馬上要打仗，軍購耽擱一下不會怎麼樣。

政府應更積極說明

他認為，政府應該向美方積極抗議、施壓，且要讓民眾相信政府有遵守財政紀律，軍購的錢都已經付了，如果延遲交貨就要表達抗議。嚴震生直言，台灣民眾已經不只疑美了，還懷疑政府面對美國沒有自我獨立的主張，面對美方拖延不能咬牙撐過，而無所作為。

廖天威建議，後續我國國防應有2大主軸，就是「國防自主」與「對外軍購」要並進，包括潛艦國造今年有望下水與新型飛彈的研發進度，希望相關期程能夠準時；對外軍購上不只是大型武器，輕量化、單兵的裝備也要完善。

應重視國防政策

「不過『國防自主』也是喊很久的口號，但始終還是『政策』跟不上『宣示』，」廖天威歎說，明年將是台灣總統大選，國防是跨黨派議題，各政黨的可能候選人也要對國防政策有所著墨，並提出具體主張，才會讓民眾更安心。

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