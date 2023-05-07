海巡官員吳金河被徐巧芯點名疑涉弊 他親自回應

海巡署艦隊分署六艘高緯度遠洋巡護船設計建造統包案預算全案120億元，流標兩次，海巡署艦隊分署副分署長吳金河遭點名與特定船廠過從甚密，應迴避出任全案評審召集人。吳金河否認與特定船廠有互動，海巡署查核後，認為他無涉不法，吳續任召集人。全案仍延宕，無法確認何時開標。

台北市議員徐巧芯最近表示，高緯度遠洋巡護船六艘設計建造統包案投入2.6億元設計圖，卻無法使用，現在要開國際標，還要重新設計，其中恐有內情，必須追查，吳金河邀請廠商共同出國，政風應該調查。

對徐巧芯的指控，海巡署說，此案採購策略是以統包辦理，依政府採購法第24條，將採購中設計與施工、供應、安裝或一定期間的維修等，併於同一採購契約，以提升建造效率與品質的要求，符合勤務所需及任務遂行。

海巡署表示，專案管理公司將協助辦理統包招標文件研擬、細部設計審查、全案推動及管制，後續建造及保固作業期階段，辦理監造工作，以確保船艦品質，艦隊分署業依政府採購法第39條，2022年3月11日由台灣美利堅驗船有限公司以2億4700萬元決標，負責新建遠洋巡護船規畫及後續監造事宜，執行期程達九年。

海巡署說，招標文件所附的圖稿，僅為專案管理公司提供的巡護船示意圖，並非建造所需設計圖，與先設計後建造的採購方式不同，因此案設計工作屬統包廠商的履約事項，與專案管理公司無涉。

針對徐巧芯指吳金河名列多項標案評審委員，傳主動邀請標案廠商藉故赴國外出差，是否應迴避參與相關標案。海巡署表示，為利各項採購公平公開，契合機關勤務需求，採購作業依採購評選委員會組織準則成立評選委員會，由艦隊分署遴選專家學者五人，專家學者以外人員四人，由業管副分署長擔任評選委員會召集人，推動各項評選管理事宜，無迴避參與相關標案的立場，另有關國外出差，因其它執行中的巡防艇建造案，為確認主機效能，依合約項目所進行的國外廠試，與本採購案無關，海巡署政風單位業已進行專案調查，主動釐清，尚無發現違法違紀情形。

吳金河表示，他任艦隊分署副分署長的工作執掌是履約督導，因公奉派出國開會或裝備廠試，他曾在2019年參加美台國防工業會議，在美國馬里蘭州遇到船廠人士，當時台灣由國防部副部長張哲平組團，台灣代表團超過百人，近年來出國沒有遇過，詳細資訊在出國報告書均有載明。

海巡署說，因評估適用財政部2022年完成的海巡署相關免稅函釋可撙節預算支出，以免稅方式辦購，經專案管理公司研析後，建議暫停採購，以釐清稅捐相關法律後，重新修正招標文件，避免履約爭議，目前還無法確認第三次開標時間，但與專案調查無關。