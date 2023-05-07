江啟臣：與美國軍事合作落實 待雙方具體討論達成共識

美國拜登政府擬比照軍援烏克蘭模式，欲動用總統撥款權，提供台灣5億美元規模軍備。國民黨立委江啟臣表示，近期關於台美軍事合作，除了武器軍購外，還有許多討論，例如建立區域緊急庫存，部隊人員合作訓練，後備能量建立等。拜登政府實際上會從哪一方面落實，應待台美雙方具體討論達成共識。

針對軍購案交付延宕，江啟臣說，美國國防部去年組成老虎小組掌控軍售進度，重點是台海情勢嚴峻，原訂交貨期程一再延宕，不利我建軍備戰規畫，所以對於延遲交貨的替代方案，還是要有具體的解決辦法。

江啟臣表示，即便美方願意啟動軍援方案，許多武器裝備我方想要，不見得美方同意供售，武器裝備採購大都涉及產線排程問題，頂多是將庫存的彈藥先提供跟台灣，若有此筆預算，投資眼前最迫切急需建立的項目，例如部隊人員協同作戰訓練，資訊鏈結、後備動員、戰力保存等，短期內可能比武器採購更為務實。