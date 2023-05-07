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立委：保二受軍訓壯青入民防 國土辦應提升國土安全部

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣民眾黨立委邱臣遠今天建議，行政院國土安全辦公室應提升為國土安全部，規劃適當的執行人力與預算，未來才能事半功倍達成任務。圖／邱臣遠國會辦公室提供
台灣民眾黨立委邱臣遠今天建議，行政院國土安全辦公室應提升為國土安全部，規劃適當的執行人力與預算，未來才能事半功倍達成任務。圖／邱臣遠國會辦公室提供

台灣民眾黨立委邱臣遠今天說，警政署下令全國警察局總動員，召募18歲至40歲青年加入義警或民防行列，有警察在下班時間到捷運站宣傳，衝業績，行政院國土安全辦公室應提升為國土安全部，規畫適當執行人力與預算，才能事半功倍達成任務。

邱臣遠在臉書表示，蔡英文總統要求建立全民防衛觀念，警政署行文下令全國警察局總動員，召募18歲至40歲青年加入義警或民防的行列，有警察在下班時間到捷運站宣傳，衝業績。

邱臣遠指出，根據召募文宣，民防任務除了參與全民防衛演習，還有協助交管、避難及災害搶救，包括支援軍事勤務。

邱臣遠說，兩岸情勢緊張，美國不止多次示警，積極協助台灣提升戰備能力，包括軍售、提升教召及訓練方式，並且建議延長義務役兵役等。國安體系除了由國防部積極推動相關提升軍備任務，還提出全民防衛動員法修法，但是卻爆發出溝通不足的爭議。

邱臣遠表示，行政院積極提升基礎關鍵設施的防護能力，包括提出22項保護法案，還有擴編保二總隊，接受軍事訓練，執行保護關鍵基礎設施相關任務，現在又傳出全國警察局總動員積極招募青年，建立民防系統，執行包括支援軍事勤務等4大任務。

邱臣遠認為，面對兩岸情勢緊張，積極提升戰備及全民防衛，本來就具備充足的正當，朝野政黨與立委都全力支持，包括國防部大幅提升112年度公務預算，提升海空軍戰力特別預算，通通迅速獲得審議通過，還有義務役役期延長一年也無異議通過，可說是照單全收。

邱臣遠說，警政署保二總隊擴編接受軍事訓練，全國警察局總動員招募青年加入民防作業，行政院重蹈全民防衛動員法修法溝通不足的覆轍，在朝野沒有充分溝通情形下，先斬後奏，引起警察及在野黨反彈。

邱臣遠指出，國安體系及國土安全辦公室應記取教訓，利用民氣可用的有利情勢，做好朝野溝通，化解阻力，積極推動戰爭及恐攻相關準備工作。

民防 邱臣遠 警察

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