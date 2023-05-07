快訊

星宇班機在日狀況連連 旅客回不來痛批精品航空變「空中監獄」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共軍山東艦 完成遠海訓練返母港

聯合報／ 記者廖士鋒陳宥菘／綜合報導
大陸央視網6日晚間報導稱，連日來，大陸航空母艦「山東艦」編隊赴台灣以東海空域展開遠海戰備訓練，演練歷時近一個月，編隊於近日返回母港。圖/央視網
大陸央視網6日晚間報導稱，連日來，大陸航空母艦「山東艦」編隊赴台灣以東海空域展開遠海戰備訓練，演練歷時近一個月，編隊於近日返回母港。圖/央視網

共軍四月初對台環島戰備警巡以及聯合利劍軍演，外媒紛紛報導共軍第二艘航母山東艦赴西太平洋海域參加演習。大陸官媒央視昨天首次官宣山東艦與各軍兵種的聯合演練情況，並稱山東艦編隊已返回母港海南三亞。

央視軍事頻道報導稱，連日來，山東艦航母編隊赴台灣島以東海空域開展遠海戰備訓練，演練歷時近月，編隊於近日返回母港。

報導稱，此次訓練，是山東艦航母編隊首次成體系、成規模遠赴西太平洋，參加環台島戰備警巡和聯合利劍演習，同步開展戰鬥值班、課題演練、飛行訓練，並在島鏈外與火箭軍、陸基航空兵及其他水面作戰編組開展聯合演練。

其間，編隊著眼戰場實際，在遠海大洋廣域機動、立體攻防，先後研習聯合搜反潛、聯合火力打擊、區域制空作戰等多個實際作戰場景，同步帶動相關海、空協同兵力參演。

此前日本共同社援引日本防衛省消息指，山東艦四月七日至廿四日在太平洋活動後駛向南海，在太平洋航行期間艦載機起降六二○次，創下新高。而路透社則引述軍事分析人士指，飛機在夜間和惡劣的天氣下於航母起降，是離岸後重要常規行動，但未出現在山東艦近期演習中，共軍航母更像是個「宣傳品」。

山東艦 演習 共軍

延伸閱讀

山東艦是宣傳工具? 陸專家駁斥：能實戰模式回應挑釁

共軍055型飛彈驅逐艦「咸陽艦」 最新訓練畫面曝光

共軍將赴寮國軍演20天 模擬打擊「跨國武裝犯罪集團」

路透：大陸航空母艦仍不成氣候 政治宣傳居多

相關新聞

對台提供軍援 藍委：美暗示台灣將面臨戰爭？

美國拜登政府擬比照軍援烏克蘭模式，提供台灣軍援，民進黨立委認為，軍援時程應該較短，可避免曠日費時的軍購，更即時幫助台灣；...

共軍山東艦 完成遠海訓練返母港

共軍四月初對台環島戰備警巡以及聯合利劍軍演，外媒紛紛報導共軍第二艘航母山東艦赴西太平洋海域參加演習。大陸官媒央視昨天首次...

國軍偵獲7共機 卡28反潛直升機進入西南空域

國防部指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機7架次，其中1架次卡28反潛直升機進入西南空域，同時偵獲共艦4...

從91架次到無人機繞台 看共軍如何進逼我空域

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。中共擾台手法不斷升級，這次圖表帶你看無人機繞台，對我空域造成什麼影響。

彭博：拜登政府比照烏克蘭模式 擬援台5億美元軍備

彭博資訊5日報導，拜登政府正準備比照軍援烏克蘭模式，首度動用總統提撥授權，提供台灣5億美元規模的軍備，但尚不清楚具體內容...

無人機國家隊 罕見「逆向建軍」

中共頻繁對台灣操作「灰色地帶」威脅，而且態樣多元，無人機繞台也成手段。國防部今年二月宣布「無人機國家隊」政策，由民間廠商...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦