共軍山東艦 完成遠海訓練返母港

共軍四月初對台環島戰備警巡以及聯合利劍軍演，外媒紛紛報導共軍第二艘航母山東艦赴西太平洋海域參加演習。大陸官媒央視昨天首次官宣山東艦與各軍兵種的聯合演練情況，並稱山東艦編隊已返回母港海南三亞。

央視軍事頻道報導稱，連日來，山東艦航母編隊赴台灣島以東海空域開展遠海戰備訓練，演練歷時近月，編隊於近日返回母港。

報導稱，此次訓練，是山東艦航母編隊首次成體系、成規模遠赴西太平洋，參加環台島戰備警巡和聯合利劍演習，同步開展戰鬥值班、課題演練、飛行訓練，並在島鏈外與火箭軍、陸基航空兵及其他水面作戰編組開展聯合演練。

其間，編隊著眼戰場實際，在遠海大洋廣域機動、立體攻防，先後研習聯合搜反潛、聯合火力打擊、區域制空作戰等多個實際作戰場景，同步帶動相關海、空協同兵力參演。

此前日本共同社援引日本防衛省消息指，山東艦四月七日至廿四日在太平洋活動後駛向南海，在太平洋航行期間艦載機起降六二○次，創下新高。而路透社則引述軍事分析人士指，飛機在夜間和惡劣的天氣下於航母起降，是離岸後重要常規行動，但未出現在山東艦近期演習中，共軍航母更像是個「宣傳品」。