對台提供軍援 藍委：美暗示台灣將面臨戰爭？

美國拜登政府擬比照軍援烏克蘭模式，提供台灣軍援，民進黨立委認為，軍援時程應該較短，可避免曠日費時的軍購，更即時幫助台灣；國民黨立委則說，烏克蘭已是戰爭爆發的國家，「難道美方是暗示台灣即將面臨戰爭危險？」此外就算美國要無償軍援台灣，台美雙方也應先就軍援內容達成共識。

民進黨立委羅致政表示，美方提供台灣軍事援助的可能決定，反映的是美國跨黨派、跨行政立法部門的共識，希望能更快通過相關政策，來因應大陸對台的威脅。美國援我軍備對我軍事有很大助益，在政治意義上則凸顯美國將台灣視為盟友關係。

羅致政說，過去台美之間大多採用軍購模式，類似出借法案的軍事援助較少，兩者實質運作模式不同，如果是軍購，台灣從購買到獲得武器需要較長的時程，如果是軍援不論租借或贈送，時程應會較短，避免曠日費時的軍購模式，能更即時幫助台灣。

國民黨立委洪孟楷說，美國擬比照對烏克蘭軍援方式供台軍援，但烏克蘭已是戰爭爆發的國家，「難道是暗示台灣即將面臨戰爭危險？」

國民黨立委陳以信表示，台灣不是烏克蘭，美國協助烏克蘭的模式不見得能百分之百引用到台灣。過去軍購是我方提出需求，由美方評估，再經過程序完成對美軍購，現在美方的做法是反其道而行，美方自行評估我方有哪些軍需，再來提供，「這時雙邊的溝通非常重要」，應先清楚了解軍援項目，才會是成功的軍事協助。

國民黨立委江啟臣表示，軍援分成無償軍援跟貸款，若是無償軍援，要看美國能夠馬上提供的品項是什麼，現在很多我方採購的武器還在排隊，美國也跟我方講「做不出來」。五億美元軍援是不是「加價出售」，因原本的軍售武器做不出來，「加了價後就能加快或加量出貨？」就算美國要無償軍援台灣，台美雙方也應先達成軍援內容的共識。