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共軍新型無人機 部署東部戰區

聯合報／ 記者陳言喬／綜合報導
無人機繞台 我護空域更難 製表／政治中心
無人機繞台 我護空域更難 製表／政治中心

解放軍無人機ＴＢ｜００１「雙尾蠍」無人機與ＢＺＫ｜００５遠程無人機日前繞台，引起國人關注。近年共軍無人機發展迅速，飛得更高、飛得更快，以及火力更強的無人機陸續研發，並已部署部隊。

美國國家地理空間情報局（ＮＧＡ）最近一份密件詳細披露中共新型的無偵8無人機，並已部署在東部戰區的安徽六安基地。

無偵8最早在中共建政七十周年閱兵亮相，去年十一月珠海航展近距離展示，這款偵察機動力是火箭發動機，速度能達三馬赫至五馬赫，飛行高度可達四萬公尺，基本已無飛彈和戰機可以攔截。它以轟6為載台，飛到一定高度後釋放，隨即升到三至四萬公尺高度偵查，蒐集實時地圖數據，提供飛彈打擊或戰略資訊，包括台灣周遭的美國軍艦及區域內軍事基地，提高共軍執行反介入與拒止的能力。

解放軍除了無偵8，無偵7、無偵10、攻擊2等新型無人機，都在去年十一月航展亮相，也都能滯空廿小時以上，可能都已服役。大陸除了研發各種新型軍用無人機，近年也將陸續退役的舊戰鬥機改裝為無人機。大陸軍事專家、海外媒體均披露多達二百至三百架退役的殲7已陸續改裝為無人機。

專家們指出，將老型飛機改裝成無人機的成本相對較低。殲7航程只有一千多公里，但速度可達兩馬赫，載運的彈藥也很可觀，還可以直接改裝成自殺式無人機，這個航程正好可以覆蓋到台海，將在台海行動中使用。

飛彈 解放軍

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