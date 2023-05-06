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綠委提議舊戰機變無人機 退役F-5專家：僅適合擔任靶機

聯合報／ 記者屈彥辰程嘉文／台北報導

中共解放軍侵擾我方防空識別區，造成空軍沉重負擔，也影響新進飛官訓練進度。民進黨立委提議，把即將汰除的戰鬥機改為無人機，應對共機。國防安全研究院國防資源與產業研究所長蘇紫雲認為，如要把退役的Ｆ-５改裝成無人機，我方已有成熟的技術，可以攔截或伴飛。

中科院長張忠誠表示，將Ｆ-５改造為無人機，中科院絕對做得到。不過，軍事專家指出，退役戰機改造成無人機，合適用途是擔任靶機，而非繼續執行防空攔截。

蘇紫雲說，但若在戰時要讓Ｆ-５變成無人戰機，還要多花時間整合機上雷達與航電系統，地面控制站才可獲取數據鏈，也才有機會變成具有作戰能力的無人機。

蘇紫雲指出，中科院的騰雲無人機可掛載天劍一型的空對空飛彈；騰雲無人機的操控系統可把空中戰場的情報傳給地面站，地面站再下令發射空對空飛彈，以攔截敵機，這套系統的雛形修改過後可以用在Ｆ-５上。

軍事專家施孝瑋說，航空器設計哲學不同，所需保修程度差異很大。例如，普通飛機要維持堪飛狀態，即使不升空，每周也必須啟動引擎在地面滑行；飛彈則可長時間儲放，接上電源就能發射。但飛機可使用反覆數千小時，飛彈只需飛行一次。戰鬥機改為無人駕駛，仍需大量工時維護；加上Ｆ-５退役本就源自老化，零附件供應困難；問題不會改成無人駕駛就解決，甚至會更嚴重。

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