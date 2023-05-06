美中研究AI駕駛超越人類 新空戰時代來臨

美國與中國大陸近期都發表相關研究，先是美軍讓ＡＩ飛行員實際操控Ｆ-16戰機執行戰鬥演習，大陸軍方研究機構也發表成果，顯示在現實空戰纏鬥中，ＡＩ飛行員操控無人機，不費吹灰之力就擊敗人類，該團隊預告次世代ＡＩ機師「很快就能稱霸天空」，目標是讓任何一架解放軍戰機都能搭載該技術。

中國大陸軍方研究人員表示，ＡＩ在這場頂尖對決展現卓越性能，讓人類始終屈居劣勢，其成果奠定一項里程碑。美軍二月時也透露，他們讓ＡＩ飛行員實際駕駛一架Ｆ｜16戰機執行許多測試任務，包括戰鬥演習。這顯示美中雙方都在加緊研究讓ＡＩ學習駕駛軍機。

南華早報報導，中國舉行的這場空戰纏鬥採用兩架小型固定翼無人機，一架搭載ＡＩ飛行員，另一架由地面的人類機師遠端操控。空戰開始時，人類先下手為強試圖占上風，但ＡＩ判讀出人類意圖並做出反擊，緊貼對手機尾。人類操縱無人機進行俯衝，想引誘ＡＩ撞向地面，但ＡＩ沒有上當，反而移動到伏擊位置，等待對手拉起。

人類機師嘗試了其他戰術，如突然減速並改變航線，想讓ＡＩ在追擊過程中衝過頭，但徒勞無功。大約九十秒後，研究團隊就結束這場模擬空戰，因為人類擺脫不了ＡＩ對手。

「人工智慧為王的空戰時代已經來臨。」研究團隊在同儕審閱過的論文中宣告。該論文二月刊登在中國《航空學報》，提到「具有自主決策能力的飛機在反應速度上完全勝過人類」，執行急轉彎時，機器沒有人類的顧慮，如擔心Ｇ力昏迷或受到傷害，「憑藉卓越的運算能力，它可以更準確地預測戰鬥走向，以便在交戰中取得主動權」。

該團隊表示，開發ＡＩ纏鬥飛行員的目標是讓軍方易於使用。舉例來說，ＡＩ的決策過程與特定飛機的硬體無關，代表ＡＩ飛行員能搭載於任何一架解放軍戰機。