無人機國家隊 罕見「逆向建軍」

中共頻繁對台灣操作「灰色地帶」威脅，而且態樣多元，無人機繞台也成手段。國防部今年二月宣布「無人機國家隊」政策，由民間廠商開發製造五款軍用商規無人機，總訂單號稱三千架、五百億元，廠商七月底交付的原型機如驗收合格，就投入量產。另外，斥資逾四十三億的遙控無人機防禦系統已陸續建置。

官員透露，向民間採購無人機不在原本戰力籌建方案內，而是國安會指示新增的需求。不過，民間開發製造五款軍用商規無人機計畫，打破國軍「打裝編訓」的建軍模式，改為評估確認廠商產能，就由軍方埋單，成為國軍武器採購史上，罕見的「逆向建軍」模式。

中共長程無人機最近兩次長時間貼近我方空域飛行，四月廿八日，一架ＴＢ-００１無人機，逆時針繞台一周；五月二日又派出一架ＢＺＫ-００５次改以順時針方向繞台。

共軍大型無人機在遠海長航中角色趨於吃重，淡江大學戰研所助理教授林穎佑說，這些無人機應非擔負攻擊任務，而是扮演觀測、目標獲得、中途導引等角色，很可能其航路下方，也有共軍船艦配合協訓。

他指出，值得我方關注的是，這類無人機的續航時間很長，我方如果比照因應有人機，全程派戰機緊貼監控，對飛行員的消耗會更大，且因對方機上沒有飛行員，攔截機藉著飛行動作施壓的效果也比較小。因此對於大型無人機接近，是否應該研擬特有的處置方式，朝野立委都憂心無人機繞台干擾成常態，要求相關單位審慎因應。

經濟部3月21日辦理「經濟部軍用商規無人機研發補助聯合簽約儀式」，並宣示軍用商規無人機正式投入設計開發階段。 聯合報資料照片 記者季相儒／攝影

預計由民間生產的商規無人機，包括艦載監偵型、陸用監偵型、目獲型、監偵型、微型等五款。經濟部三月廿一日與七家業者簽約補助研發經費，包括智飛科技、經緯航太、長榮航太、神通資訊科技、自強工程、中光電智能機器人、富蘭登科技。

國防部表示，五款商規無人機都已決標簽約執行，目前正執行履約督導，進度正常。廠商必須在七月底交付原型機，由相關部會與中科院進行驗收，如果需要改進，則由中科院協助廠商改善。