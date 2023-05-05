共機今再闖台海中線 學者：中共欲建新常態恐得不償失

日前中共山東艦在台灣東部外海演訓，根據國防部今（5）日公布共機動向，有1架次共機越過台海。兩相結合，再加上中共包括圍台軍演在內的諸多軍事行動，對台正形成包圍之勢。國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲受訪分析，中共想建立「新常態」，不過中共恐怕會得不償失。

蘇紫雲說，中共軍事行動是傳達兩個訊息。一是要做「戰備警巡」，二是「戰備警巡」的政治意義是中共口中的「新常態」，表示台海周邊水域都是中共主權或治權所及的範圍，這是政治跟軍事上的複合意義。

關於中共是否在對美國進行「嚇阻」，蘇紫雲認為，中共基本的大戰略是「脅迫」，中共是偷換概念，所謂「嚇阻」是採取守勢，中共的動作則是屬於攻勢。除了對台灣脅迫外，再對照中共對菲律賓海岸防衛隊的做法，就能得知中共是採取擴張、脅迫的手段。不過，中共是得不償失，因為中共口中的「新常態」反而創造另一個「新常態」，也就是民主國家更加靠攏美國，同時反制中共，才會有戰略核潛艦於韓國部署的事情。

蘇紫雲指出，中共船艦想包圍台灣，戰備警巡想創造政治的「新常態」，卻反而讓北京當局落入被圍堵的「新常態」，美軍跟韓國、日本、菲律賓的演習越來越多，規模也擴大，接著澳洲也會加入在南海的演習。

至於西方聯合軍演未來是否常態化，蘇紫雲說，「絕對是常態化」，特別是鄰近第一島鏈的部分。以地緣政治來講，以往東海、台海、南海是包圍網，現在加入了黃海，變成「四海圍堵」，因為韓國以強烈用語明確向中共表示，「反對武力改變台海現狀」，黃海等於變成新的圍堵中共區。

蘇紫雲進一步說，軍事上，中共北部戰區的海軍會從出海開始，從大連、青島出海後，在黃海一帶就會面對第一層次的圍堵，再來會面對第二層次的門鎖，即日本宮古海峽、日台之間。

蘇紫雲接著提到，南部方面，巴士海峽則因為菲律賓倒向美國（而變），這次美菲演習在巴丹島，非常接近台灣（距台不足200公里）。除菲律賓陸戰隊在盧邦島常態部署的布拉莫斯超音速反艦飛彈之外，這次美菲軍隊聯手進入巴丹島演習，自然是劍指中共。「四海、兩峽」的封鎖，對中共是一大不利。