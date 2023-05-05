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共機今再闖台海中線 學者：中共欲建新常態恐得不償失

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
日前解放軍海軍公布山東艦航母及多艘艦艇與各型戰機在南海實戰化演訓影片和照片。圖／聯合報系資料照片
日前解放軍海軍公布山東艦航母及多艘艦艇與各型戰機在南海實戰化演訓影片和照片。圖／聯合報系資料照片

日前中共山東艦在台灣東部外海演訓，根據國防部今（5）日公布共機動向，有1架次共機越過台海。兩相結合，再加上中共包括圍台軍演在內的諸多軍事行動，對台正形成包圍之勢。國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲受訪分析，中共想建立「新常態」，不過中共恐怕會得不償失。

蘇紫雲說，中共軍事行動是傳達兩個訊息。一是要做「戰備警巡」，二是「戰備警巡」的政治意義是中共口中的「新常態」，表示台海周邊水域都是中共主權或治權所及的範圍，這是政治跟軍事上的複合意義。

關於中共是否在對美國進行「嚇阻」，蘇紫雲認為，中共基本的大戰略是「脅迫」，中共是偷換概念，所謂「嚇阻」是採取守勢，中共的動作則是屬於攻勢。除了對台灣脅迫外，再對照中共對菲律賓海岸防衛隊的做法，就能得知中共是採取擴張、脅迫的手段。不過，中共是得不償失，因為中共口中的「新常態」反而創造另一個「新常態」，也就是民主國家更加靠攏美國，同時反制中共，才會有戰略核潛艦於韓國部署的事情。

蘇紫雲指出，中共船艦想包圍台灣，戰備警巡想創造政治的「新常態」，卻反而讓北京當局落入被圍堵的「新常態」，美軍跟韓國、日本、菲律賓的演習越來越多，規模也擴大，接著澳洲也會加入在南海的演習。

至於西方聯合軍演未來是否常態化，蘇紫雲說，「絕對是常態化」，特別是鄰近第一島鏈的部分。以地緣政治來講，以往東海、台海、南海是包圍網，現在加入了黃海，變成「四海圍堵」，因為韓國以強烈用語明確向中共表示，「反對武力改變台海現狀」，黃海等於變成新的圍堵中共區。

蘇紫雲進一步說，軍事上，中共北部戰區的海軍會從出海開始，從大連、青島出海後，在黃海一帶就會面對第一層次的圍堵，再來會面對第二層次的門鎖，即日本宮古海峽、日台之間。

蘇紫雲接著提到，南部方面，巴士海峽則因為菲律賓倒向美國（而變），這次美菲演習在巴丹島，非常接近台灣（距台不足200公里）。除菲律賓陸戰隊在盧邦島常態部署的布拉莫斯超音速反艦飛彈之外，這次美菲軍隊聯手進入巴丹島演習，自然是劍指中共。「四海、兩峽」的封鎖，對中共是一大不利。

中共 台海 國防部

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