黃曙光赴中山大學演講 透露首艘國造潛艦今年9月可望下水

國家安全會議諮詢委員、國造潛艦專案小組召集人黃曙光前天到中山大學演講，分析當前台海情勢，透露潛艦原型艦可望於今年9月下水，強調與其讓潛艦購置權控制在其他國家手上，不如操之在己，台灣絕對要先武裝好自己，備戰才能避戰。

中山大學表示，黃曙光本月3日到校，以「海權與潛艦」為題發表演講，他提及，台灣位在第一島鏈中央的關鍵戰略位置，敵強我弱下，守勢防衛才能以小博大，台灣除與民主國家形成印太戰略聯盟，另方面也應加強軍備，提升防禦能力。

黃曙光透露，國內首艘國造潛艦可望於今年9月下水，台灣一定要發展遠程精準打擊飛彈、國造潛艦、水下載具、飛彈快艇、水雷、中長程飛彈及布雷車等戰力，保護石油與戰略物資運補的生命線。

他提及，海軍命脈在潛艦，國造研發才能保護台灣的生命線，傳統造船業的技術和研發製造水下、水面、載人及無人載具，仍有很多創新科技與應用發展的機會，此外，中山大學擁有豐沛的海洋科研能量，也期盼為台灣水下科研盡心力。

「自己的國家自己救，我們仍須發展武器自立自強」，黃曙光以聖經巨人哥利亞和牧羊人大衛為例，指在不對稱的戰力，就須採拖延、迂迴及結盟策略，以守勢拖垮對方攻勢，並以時間換取空間，越拉長戰線，對我方越有利，才有機會避其鋒而擊其弱。