美F-16V戰機交機延宕 馬文君：政府窘還得收拾善後

2019年國防部與美國簽約採購66架F-16V戰機，按照簽約期程，首架機應在2023年交機，但國防部長邱國正宣布交機延宕。立委馬文君質疑，美方強調台海戰爭的可能性，卻無法按照期程交貨給台灣，我們還要想辦法收拾善後，應在付款上有所調整，要求美國履約。

馬文君說，面對美方延後交機，邱國正強調將提高現有F-16的妥善率，美方也會將料件、零附件優先提供給台灣，只能強調「有信心可在2026年全數交機」。

依據戰機特別預算，第一年編列50多億元、2021年編列290億元、2022年度為400億元、2023年度450億8379萬元，依照上述資料來看，我方已經付出超過1000億元。

馬文君說，既然國防部對於美方沒有任何裁罰手段，至少在付款上應有調整空間。國防部戰略規劃司長李世強回應，2500億元的預算案，目前僅付出700億元，並強調是按照交機進度來交款。

馬文君指出，根據專案報告，國防部提供的書面資料，又說已付出840億餘元。同一場專案報告，國防部從預算書、書面資料，到官員說法，三者數字牛頭不對馬嘴，顯然這就是一筆糊塗帳，她要求國防部必須將付款細節交一份資料給委員會供立委監督。

她說，軍售是賣方市場，要賣什麼武器都是賣方說了算，要買就照單全收不然就不賣，美國口口聲聲宣稱台灣是盟友，對待盟友不該是這種散漫的態度，民進黨政府也應向美方據理力爭。