對美軍購交裝延遲 邱國正：沒罰則問題

我國對美軍購有眾多項目交裝遭延遲，國防部長邱國正昨天在立法院表示，政府與政府的軍購案沒有罰則問題，但不能說我方一點辦法都沒有，外交部、國防部駐外人員與美方有定期會議，「外賓來訪時我們也會強調此事」，錢不會照交，做到哪裡付到哪裡。

立法院外交及國防委員會昨邀邱國正列席，就F-16V採購進度及因應配套專案報告。國防部、陸軍、空軍將領答詢說明對美數項關鍵軍購確切交付時間點。

國民黨立委鄭正鈐詢問，美售我六十六架F-16C/D戰機，當年為何不售我最先進的F-35B？空軍參謀長曹進平表示，所有對我空軍戰力有幫助的方案都會納入考量，對美各種戰機爭取籌購均在預劃中，但現在還沒獲得具體同意。

國民黨立委賴士葆質詢表示，因烏克蘭情勢緊張，武器先交付烏國，導致眾多應交付台灣的軍備延遲無妨，國防部是否同意這項說法。邱國正說，我方不同意這項看法，國防部以很多管道對美交涉，現在有些作為可以彌補。