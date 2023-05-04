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全天候監控共軍 軍友社榮譽理事長李棟樑慰海空雷達站

聯合報／ 記者程嘉文
軍友社榮譽理事長李棟樑（右）與三芝雷達站官兵。記者程嘉文/攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑（右）與三芝雷達站官兵。記者程嘉文/攝影

兩岸關係緊繃，中共解放軍機艦活動範圍大幅接近台灣，國軍第一線擔任監控任務的雷達站，壓力比過去倍增。中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天到北海岸的空軍與海軍雷達站，慰勞值勤官兵的辛勞。

李棟樑與軍友社秘書長簡士偉，在空軍司令劉任遠、海軍司令唐華陪同下，走訪新北市石門、三芝地區的雷達站。李棟樑贈送慰問金、速食麵、飲料、統一超商早餐券，也對官兵承諾，下次將安排外燴，到部隊與弟兄姊妹一起用餐。

由於中共機艦活動頻繁，雷達站工作負荷倍增。日前共軍演習期間，網路上出現流言，發文者自稱為雷達站官兵，宣稱幹部偷懶，刻意隱瞞發現的敵情，消息隨即被國防部發新聞稿嚴正否認。對此軍方官員表示，這種謊話編得相當不高明，顯示對國軍的雷達完全外行，因為如今各雷達站搜索到的情資，都會直接以網路回傳至指揮中心，絕非操作人員想隱瞞便可隱瞞。更何況考慮到雷達可能故障或戰損，因此各站搜索範圍會相互重疊，單一雷達站人員想要隻手遮天，也不可能。此外除了各站之間採取複式配置，每個雷達站本身也都配有機動雷達車，戰時可以離開易受攻擊的原址，繼續執行監控任務。

空軍司令劉任遠上將，代表部長邱國正，贈送水果禮盒給石門雷達站。記者程嘉文/攝影
空軍司令劉任遠上將，代表部長邱國正，贈送水果禮盒給石門雷達站。記者程嘉文/攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑、海軍司令唐華（左五、六），和三芝雷達站官兵合影。圖/軍友社提供
軍友社榮譽理事長李棟樑、海軍司令唐華（左五、六），和三芝雷達站官兵合影。圖/軍友社提供

雷達站 國軍

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