全天候監控共軍 軍友社榮譽理事長李棟樑慰海空雷達站

兩岸關係緊繃，中共解放軍機艦活動範圍大幅接近台灣，國軍第一線擔任監控任務的雷達站，壓力比過去倍增。中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，今天到北海岸的空軍與海軍雷達站，慰勞值勤官兵的辛勞。

李棟樑與軍友社秘書長簡士偉，在空軍司令劉任遠、海軍司令唐華陪同下，走訪新北市石門、三芝地區的雷達站。李棟樑贈送慰問金、速食麵、飲料、統一超商早餐券，也對官兵承諾，下次將安排外燴，到部隊與弟兄姊妹一起用餐。