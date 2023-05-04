太平島實施南援操演 海巡署：彰顯搜救機制及醫療能量

海巡署日前在南沙實施「南援6號」救生救難演練，4000噸級的救難巡防艦嘉義艦前推太平島，與民間船隻實施演練。海巡署表示，操演彰顯我國於當地海域的搜救機制及醫療能量，可有效遂行國際人道救援任務。

海巡署表示，為持續貫徹政府「使太平島成為人道救援中心與運補基地」的南海政策，海巡署會同國防部、交通部、海洋保育署及國家搜救指揮中心等機關，於今（112）年4月29日在南沙太平島海域實施南援六號人道救援演練。

海巡署說，此次演練狀況想定設定為1艘載有11名船員的我國籍漁船，於太平島海域與1艘外籍商船發生碰撞事故，導致漁船機艙起火燃燒，造成人員受傷，並分別跳海或落海待救，漁船緊急定位無線電信標發出遇險信號。

海巡署表示，救援操演過程緊湊逼真，充分展現各機關協調合作的默契，並藉此彰顯我國於該海域的搜救機制及醫療能量，可有效遂行國際人道救援任務。

海巡署表示，此次演練總計動員能量計有3艘艦艇、無人遙控飛行載具(UAV)，並輔以遙控式救生圈實施救助，後續亦運用攔油索阻絕油污擴散，另以具醫療艙間的「嘉義艦」參與演練，透過遠距醫療與南沙醫院駐島醫師及國防部國軍高雄總醫院醫師進行三方視訊會診，具體呈現太平島人道救援能量。

海巡署表示，未來將持續規劃辦理南海人道救援演練，並深化與周邊國家救援合作機制，實踐太平島成為南海人道救援中心與運補基地的角色與地位。