我採購美M1A2戰車、海馬士火箭明年交貨 MQ-9B無人機估2025

國防部今天說，首輛M1A2型戰車2024年抵台，M142海馬士多管火箭明年交付，MQ-9B無人機預計2025年完成全案。

立法院外交國防委員會上午邀請國防部報告對美軍事採購遭到延誤問題，民進黨立委蔡適應表示，美國售台岸置魚叉飛彈與MQ-9無人機，發價書都已簽妥，魚叉是2020年軍購，卻拖了三年，今年4月美國才與美商簽定工作合約，為什麼拖這麼久。

國防部戰規司司長李世強說，我方認為兩案廠商開的時間都太晚，因此與廠商談壓縮交付時間，魚叉案美國防部一直向波音施壓，提前到明年開始向我提供相關裝備，MQ-9B也相同，原2027年交付，經美國海軍國際系統司令部前天與通用原子簽約後，現在2025年前要全案完成合約，我方要等細部合約收到後，才能確定。

李世強表示，魚叉飛彈原與美簽約，2026年前交付32套128枚彈，第二階段增加到100套400枚後，整個供貨時間延長到2028年，許多訓練與整合細節，可以提前作。

海軍參謀長吳立平說，我對美採購的岸置魚叉飛彈型號是RGM-84L4 BLACK2U，屬全新彈種，射程遠過外界所彈魚叉彈種的100公里到400公里。

他說，就反艦作戰而言，彈種愈多，敵人反制愈難，這100套魚叉飛彈系統，包括25座搜索雷達，可在我現有偵搜系統外，增加指管韌性，我國採購案包括整合串接整個系統，一個系統被打掉，其他系統仍能形成擊殺鏈。