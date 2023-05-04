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對美軍事採購延遲交貨 邱國正認「無罰則、非無計可施」

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
台灣向美國採購戰機交機延遲，國防部長邱國正今表示沒有罰則，但是國軍建軍都有備案。 記者潘俊宏／攝影
台灣向美國採購戰機交機延遲，國防部長邱國正今表示沒有罰則，但是國軍建軍都有備案。 記者潘俊宏／攝影

我對美軍購有眾多項目交付延遲，包括F-16C/D戰機採購。國防部邱國正上午說，政府與政府的軍購案，沒有罰則的問題，這是事實，但不能說我們一點辦法都沒有，外交、國防部駐外人員與美方有定期會議，我們也會對來訪外賓強調此事，錢我們不會照交，作到哪裡付到哪裡。

邱國正事在立法院外交國防委員會，答覆國民黨立委賴士葆質詢時，作了以上表示。賴士葆說，立法院通過各項預算對美採購軍備，但因烏克蘭情勢緊張，要先交付烏國，眾多應交付台灣的軍備卻延遲無妨，國防部同意這項說法嗎？

邱國正表示，我方不同意這項看法，國防部以很多管道對美交涉，現在有一些作為可以彌補。有關對美軍事採購延遲交貨，有無罰則爭議，邱國正表示，政府與政府的交涉，沒有罰款是一定的，但對工商團體的買物賣物是有的。政府與政府的軍購案，的確是沒有罰款的問題，這是事實，但不能說我們一點辦法都沒有，外交、國防部駐外人員與美方有定期會議，我們也會對來訪外賓強調此事，錢我們不會照交，作到哪裡付到哪裡，沒有每一年固定要交多少錢，件數沒出來，錢就停止。

邱國正有關對美軍事採購沒有罰則的說法，不完全正確，甚至可能誤導立委。熟悉軍事採購作業人士說，對美軍購有罰則，美方交給我方的軍品有瑕疵，當然是要賠償，但有品項金額高低的門檻，可是對於軍品交貨時程延誤問題，的確沒有罰則，因為只要是歸類為軍購案，在雙方簽約時就已經確認，以供應滿足美軍面臨的需求為第一優先，這就有可能影響到我方獲得軍品的時間。

邱國正指出，台灣相對有沒有與其他國家緊張，但就國防部立場來講，每天都很緊張，責任在國防部肩膀上，其他國家貨專家學者言論，他聽來當參考，但不以為論調一定對。

對美軍延誤F-16C/D戰機交機時程，空軍參謀長曹進平表示，未適時反應此事的駐廠軍官已撤換。至於駐廠人員功過，邱國正說，還要等空軍報告再作決定。

國防部 邱國正

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