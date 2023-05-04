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影／軍購F-16V戰機延宕 邱國正：建軍有備案 多管道努力

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台灣向美國採購F16V交機延遲，國防部長邱國正今表示沒有罰則，但是國軍建軍都有備案。記者潘俊宏／攝影
台灣向美國採購F16V交機延遲，國防部長邱國正今表示沒有罰則，但是國軍建軍都有備案。記者潘俊宏／攝影

台灣向美國採購66架F-16V戰機確定延宕，國防部邱國正今表示，我們跟他是政府間的契約，不像是對商人，如果是商人要罰款，但政府契約沒有，只有責任，但是國軍建軍都有備案。

國防部編列特別預算2,472億餘元，原定首架戰機出廠時間為今年第4季，但國防部稱受到疫情影響，將延至明年第3季，不過仍可依原規劃在2026年底完成交機。

邱國正表示，國軍建案都有備案，多年來的經驗已知國防部要克服外部因素，也要靠美方幫忙，優先提供我國料件、零附件等，國軍自己也要把妥善率提升，國防仍持續努力，從很多管道如外交部、AIT、國防部駐美代表團等，努力不延宕。

【中央社／台北4日電】

空軍今天表示，140架F-16A/B型戰隼戰機構改升級為F-16V（Block20），全案進行順利，將依期程於年底全數交機；採購66架全新F-16V（Block70）戰機交機雖有延宕，但仍將在115年全數籌獲完成。

空軍代號「鳳展專案」編列約新台幣1100億元，由美商洛克希德馬丁（Lockheed Martin Corp.）與漢翔，將140架F-16A/B戰機升級為F-16V（Block20）；空軍另以代號「鳳翔專案」向美採購66架全新F-16V（Block70）戰機，未來將部署台東志航基地。

國防部長邱國正上午赴立法院外交及國防委員會，專案報告「海空戰力提升計畫暨F-16V（Block70）新式戰機採購進度及因應配套」，並備質詢。

民進黨立委羅致政質詢鳳展專案進度，空軍參謀長曹進平中將答覆指出，此案除了其中1項彈藥案延宕2年、將於115年完成外，構改進度順利，將依期程於今年底全數交機，後續再進行系統整合。

有關F-16V（Block70）新機交機延宕一事，邱國正會前接受訪問表示，軍方建案有備案，都在掌握之中，將要求美方就料件、零附件等彌補台灣，讓空軍提升妥善率；美國政府也要求洛馬妥慎處理、降低傷害，會依規劃在115年全數籌獲新式戰機，並透過外交部、美國在台協會、國防部駐美代表等多管道努力。

至於洛馬延宕交機，是否會有違約金，邱國正表示，此案是台灣跟美國政府之間的契約，沒有罰則，「只有責任、信譽問題」。

有關漢翔董事長胡開宏昨天在台美國防產業論壇提到，希望美方支持研發下一代戰機。邱國正對此表示，只要對國防自主有幫助都樂觀其成，雖然國防自主過程中會有涉外零件，但不會完全依賴美方，因為國家是自己的。

台灣向美國採購F16V交機延遲，國防部長邱國正今表示沒有罰則，但是國軍建軍都有備案。記者潘俊宏／攝影
台灣向美國採購F16V交機延遲，國防部長邱國正今表示沒有罰則，但是國軍建軍都有備案。記者潘俊宏／攝影

國防部 國軍 邱國正 F-16V

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