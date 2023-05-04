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立委爆國防部挪特別預算為海巡署採購裝備 邱國正允諾檢討

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國民黨立委馬文君（左）質詢糾舉出軍方私下支用海空戰力特別預算採購海威專案裝備。圖／取自國會頻道
國民黨立委馬文君（左）質詢糾舉出軍方私下支用海空戰力特別預算採購海威專案裝備。圖／取自國會頻道

海巡署以海威專案名義，在巡防艦配備軍用通訊指管系統，納入作戰區迅指指揮管制系統，遭到立委揭發國防部私自挪用國防特別預算，有違反預算法爭議，國防部長邱國正遭到立委糾舉錯誤後，允諾檢討。

根據預算法第62條，總預算內各機關、各政事及計畫或業務科目間之經費，不得互相流用。但是國防部擅自挪用提升海空戰力特別預算，為海巡署添購裝備，今天在立法院外交國防委員會遭國民黨立委馬文君揭發這起挪用預算爭議。

馬文君表示，政府因應兩岸急劇升溫的威脅與對美軍購排擠，民國110年編列2600億元提升海空戰力特別預算案，採購包括雄三反艦飛彈等國造軍備，但軍方在未告知立法院下，私自編入一項名為海威專案軍購案，向中科院採購迅指系統作戰指揮網兩部分，CS/PRC-37背負式通信機124套，艦載移動台130套，網管中心兩套，中繼台10套，派遣台6套。

中科院長張忠誠表示，本案今年由海巡署執行，預算來自海空戰力提升特別預算。馬文君說，她贊成加強海巡艦艇指管性能，但2400億預算案特別預算通過時，軍方並未揭露這個計畫。

張忠誠宣稱有揭露，國防部長邱國正說，海軍知道。海軍參謀長吳立平表示，海巡改裝是根據海軍與海巡戰時的需求。馬文君質疑，在場誰看過？有人敢公然說看過嗎？用特別預算支應是對的嗎？顯然特別預算編太多，不是愛怎麼花就怎麼花，此舉也可能排擠八項軍購，任何採購都必須循正常預算程序編列，花人民納稅錢一分一毫都要清楚，不能愛怎麼用就怎麼用，不受監督，應該重新檢討。

邱國正表示，正要編列正要作的預算，他們檢討經費來源，會和海巡討論，經費由海巡署處理，他允諾重新檢討此案。

海巡署 國防部 馬文君 邱國正

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