新聞眼／美商談生意 莫忘國際道義

台美國防產業合作，實質是採購業務，是一盤生意，想藉此形塑共同抵禦共軍威脅的必要性，在層次上差很多。台美軍事合作以來，我軍最想達成始終是與美軍指揮管制系統一致，在作戰網絡上達成「協同」目標，但此事與國防產業合作是兩件事，無法混為一談。

美軍前太平洋陸戰隊司令、退役中將盧德詮釋台美軍事合作終極目標是兩軍共同作戰圖像整合，透過互連的自動化指揮系統（C4ISR）溝通協調，鏈結網路及武器系統，只是口號說得愈多，現實往往缺乏。

過去十餘年，時有美方無法釋出特定戰術資訊鏈結系統給我國的案例。台美建構十餘年的「博勝案」，建構出的迅安系統，至今能否融入美軍指管體系，沒人知曉，只知由美方協助建構的指管系統中，能即時指揮反制的只有美製軍備，國造裝備還要靠無線電語音。

軍事戰術鏈路、資電設備、指管操控台與相關軟體釋出，涉及政治敏感，就算美商喊賣，美國國務院不准就沒有輸出許可。有些軍備，我國花鉅額經費獲得，但十餘年來均由美方操作，裝備技術、情資都握在美商手上，工業合作闕如，美國人明擺耍賴，新竹樂山建構的長程預警雷達就是如此。

不能否認，美軍退將口中所謂透由台美國防產業合作曾幫助台灣自我防衛、獲得和平與安全，但其中冷暖也必須敍明，一旦讓美方介入我國國防自主，不但軍備規格受制或降規，中科院發展長程精準武器也會遭美方打壓，最令人氣結的是，當我自行突破瓶頸取得技術後，美方還要假裝大方地迅速釋出原本不賣的軍備，導致我培養的人才與產線流失。

真正能讓台美用於共同抵禦共軍威脅的防衛資源分配權，高高懸在美國國務院與國防部手上，涉及美方對區域情勢的考量，須以國際道義與彼此信任來驅動。台美國防產業合作，純是一盤將本求利的生意。

昨天會中，我方向美商喊話，希望支持我新一代戰機研發、移轉攻擊型無人機技術，但按過去台美國防部產業合作的經驗，只能說各言爾志，美商的算盤向來不是這樣打的。