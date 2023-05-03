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國防部：美售我66架F-16C/D戰機首架機已開始組裝

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為示意。本報資料照
圖為示意。本報資料照

國防部表示，美售我66架F-16C/D戰機首架機出廠時間，修訂為 113 年第 3 季，首架戰機已於洛馬公司飛機生產線執行組裝。

國防部向立法院報告表示，F-16C/D案發價書於 108 年 12 月 14 日完成簽署，美空軍於 109 年 3 月成立專案辦公室，並於 7 月 召開軍購專案管理啟始會議，啟動全案執行， 規劃首架機於 112 年第 4 季出廠，115 年完成 66 架產製交機。

國防部表示， 109 至 110 年期間，美方依空軍需求完成戰機構型確認，並逐步推動裝備採購招標、系統整 合測試與生產備料等整備工作。

國防部表示，近期接獲美方通知，由於疫情影響供應商交貨，首架機出廠時間修訂為 113 年第 3 季，全案仍可依原規劃於 115 年底完成全數戰機產製 交機。

國防部表示，售我F-16C/D首架戰機已於洛馬公司飛機生產線執行組裝， 持續每週責成在美聯絡官回報飛機生產進度， 並運用專案管理會議(PMR)履約督導，以如期、 如質籌獲新式戰機，強化整體戰力。

戰機 國防部

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