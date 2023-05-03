台美國防產業合作 國防院：台技術保密層面有長足進步

國防安全研究院代副執行長沈明室今天表示，台美國防產業的合作有悠久歷史，但過去少有大型武器系統技術轉移，最大困難著眼於技術控制與保密，台灣曾有許多半導體科技都遭中國大陸竊取，但台灣目前已在執行相關保密計畫，在技術保密層面上已有長足進步。

外貿協會與美台商會今舉辦「台美國防產業合作論壇」，約25家美國國防產業代表與會，我國經緯航太董事長羅正方、沈明室、美台商會會長韓儒伯、費藍、漢翔航太董事長胡開宏等人與談。

美國智庫「2049計畫研究所」計畫負責人費藍（Colby Ferland）在會中表示，台美國防產業合作也要與在地經濟產生連結，創造經濟循環效應。

他說，台美國防產業合作要從政策轉型成企業能參與的面向，且要讓合作跟當地經濟有所連結，雖然是國防採購需求，也有經濟效益，需要產業合作對經濟有所貢獻，產生經濟循環效應，無論是軍備後續的維修、保養、維護等，台灣未來在供應鏈的位置需要探討。

韓儒伯則說，台美國防產業合作的關鍵字在「夥伴關係」、「信任」，台灣科技業、中小企業等都有顯著表現，科技產品也供應全球有所供應，並在全球各國的合作蓬勃發展，前置重要的關係就是信任，接下來應運用美方的智慧財產權（IP）與台灣做良好合作，找到對雙邊都能夠有利的應用方式。

韓儒伯說，世界局勢正在變化，也改變大家對於安全和主權想法，國防產業合作所能想到最好的境界，是能夠幫助改善安全領域、穩固所有產品協作交流管道，不論面對甚麼樣挑戰都能通暢，這基礎是兩國合作關係，讓科技跟專業領域能應對。

但對外界憂慮美方技術移轉給台灣的洩密問題，韓儒伯表示，美國內部也在討論要把哪些技術給台灣的夥伴，而台灣也有相關經驗、技術，提供台灣自己的國防平台，未來政府機關也可以來協作保護軍事機密，為國防產業服務，不會妨礙盟友權益。

沈明室則說，台美國防產業的合作有悠久歷史，例如F-5戰機生產、經國號戰機研發等，但過去少有大型武器系統技術轉移，因為最大困難是技術控制跟保密，台灣曾有許多半導體科技都被中國給偷走，所以也會讓美方擔心如果技術轉移到台灣是否有風險，但台灣目前也在執行相關保密計畫，在技術保密層面上有長足進步。