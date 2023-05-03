「紅色沙灘」試登除雷車亮相 海軍金山沙灘搶灘操演

國軍擴大在共軍可能對台兩棲登陸的多處「紅色沙灘」實施試登與戰備攻防檢驗，今天上午海軍在新北金山水尾漁港進行兩波搶灘操演，兩波都是AAV-7兩棲突擊車從中和級戰車登陸艦上，泛水、搶灘登陸。

國軍今天上午7時、9時30分，在水尾漁港進行兩波搶灘操演，AAV-7兩棲突擊車從中和級戰車登陸艦上，泛水搶灘登陸，展開兩棲登陸作業，針對可登陸沙灘，實施全面性大規模戰備體檢。

今年3月23日，桃園竹圍漁港旁海湖沙灘也有搶灘演練，海岸線有陸戰隊灘勤人員，2000碼外是海軍中和號（LST-232）戰車登陸艦。中和艦放出三輛AAV-7兩棲突擊車，一路衝上沙灘。在登陸地點的內陸，陸軍584旅CM11戰車、雲豹裝甲車，沿著省道台15線設防，在火力掩護下向前推進。

軍事家全球防衛雜誌採訪主任陳國銘指出，今天是海軍一連串「紅色沙灘」試登演練，之前兩天都在宜蘭，今天在金山搶灘演練，出動3輛AAV-7兩棲突擊車，其中有一輛是除雷車，第一次在野外亮相。除雷車的用意是在用除雷裝置去攻擊、爆破，不要小看這3輛車，代表在海面上的3個突擊。