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影／空訓中心黑鷹高空跳傘 模擬城鎮戰滲透反擊

攝影中心／ 記者劉學聖／屏東即時報導
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，參與跳傘官兵特地向鏡頭比讚表達信心滿滿。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，參與跳傘官兵特地向鏡頭比讚表達信心滿滿。記者劉學聖／攝影

面對共軍不斷的威脅武嚇，國軍因應外在環境不斷調整備戰，目前正密集演練假想在都會區來作為主要戰鬥場所的現代化戰爭方式，陸軍航特部過去在屏東潮州的跳傘場進行傘訓，有別於過去都是出動空軍C-130搭載傘兵跳傘，這幾年也開始改用黑鷹直升機搭載傘兵進行進階傘訓，提升國軍戰訓強度，今天上午航特部空訓中心在潮州跳傘場進行九波特戰人員高空跳傘，每次有六名訓員跳下，朵朵傘花在空中綻放十分顯眼，現場有民眾特別來看國軍操演，當傘兵逐一跳下後，現場民眾互相討論，驚呼連連，民眾看得直呼很感動、很震撼。

陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，此次參與跳傘官兵使用MC-1B傘具操傘，直升機搭載50多名訓員，分9梯次從2000英呎高空跳出，訓員逐一精準著陸目標區，也展現平時精實訓練成果。由於直升機載運傘兵跳傘是相當少見，也引來不少民眾及軍事迷好奇，手機、大砲相機拍個不停，大家都表示國軍本來就應該要有精實訓練國家才有保障。

據指出，航特部空訓中心高空跳傘訓練原本都是以C-130運輸機為主，跳傘高度都是1250英尺，採用黑鷹直升機跳傘由於有旋翼下衝氣流，強大的氣壓會將跳傘訓員往下吹離，所以特地提高高度到2000英尺進行跳傘，用以抵銷氣流的影響。

參與跳傘的傘兵訓員地面指揮官的高分貝喊話下，在空中不斷進行操傘動作，不但可以更快的降落地面，減少滯空時間，減低曝露於火網的時間。也可以在都市地形運用狹窄空地進行空降，來模擬因應城市巷弄戰滲透作戰所作的新型演訓。

陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，由於中間有一般道路，只能一邊管制一邊演訓。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，由於中間有一般道路，只能一邊管制一邊演訓。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，朵朵傘花在空中綻放十分顯眼。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，朵朵傘花在空中綻放十分顯眼。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，展現平日訓練成果。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，展現平日訓練成果。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，朵朵傘花在空中綻放十分顯眼。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，朵朵傘花在空中綻放十分顯眼。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，完成傘訓的學員展現開心笑容。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，完成傘訓的學員展現開心笑容。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，傘兵在2000英尺高度跳出。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，傘兵在2000英尺高度跳出。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，參與訓員以正確姿勢降落地面以避免受傷。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，參與訓員以正確姿勢降落地面以避免受傷。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，參與訓員必須克服高空恐懼雙腳掛在半空中起飛。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，參與訓員必須克服高空恐懼雙腳掛在半空中起飛。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，有訓員在馬路降落，旁邊的士兵立即上前協助。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，有訓員在馬路降落，旁邊的士兵立即上前協助。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，展現平日訓練成果。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，展現平日訓練成果。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，直升機起飛十分震撼。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，直升機起飛十分震撼。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，參與訓員必須克服高空恐懼雙腳掛在半空中起飛。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，參與訓員必須克服高空恐懼雙腳掛在半空中起飛。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，傘兵降落地面收拾傘具後準備返回營區。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，傘兵降落地面收拾傘具後準備返回營區。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，參與訓員必須克服高空恐懼雙腳掛在半空中起飛。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，參與訓員必須克服高空恐懼雙腳掛在半空中起飛。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，有訓員在馬路降落，旁邊的士兵立即上前協助。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，有訓員在馬路降落，旁邊的士兵立即上前協助。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部跳傘士兵降落後會立即依照標準程序收拾傘具。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部跳傘士兵降落後會立即依照標準程序收拾傘具。記者劉學聖／攝影
屏東潮州空降場每當有傘兵演訓時就有許多民眾專程前來。記者劉學聖／攝影
屏東潮州空降場每當有傘兵演訓時就有許多民眾專程前來。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，展現平日訓練成果。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，展現平日訓練成果。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，有訓員在馬路降落，旁邊的士兵立即上前協助。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，有訓員在馬路降落，旁邊的士兵立即上前協助。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，參與訓員必須克服高空恐懼雙腳掛在半空中起飛。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，參與訓員必須克服高空恐懼雙腳掛在半空中起飛。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，展現平日訓練成果。記者劉學聖／攝影
陸軍航特部所屬的空降訓練中心今天上午八點半在屏東潮州空降場，實施UH-60M黑鷹直升機跳傘訓練，展現平日訓練成果。記者劉學聖／攝影

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