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共軍無人機再繞台 軍事專家：恐摸透東部駐軍電子頻譜

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國防部公布大陸解放軍昨天至今天上午6時在台灣周邊軍事動態，繼上月28日TB-001無人機繞行整個台灣東部，這次再偵獲BZK-005無人機包圍繞行。圖／擷取自國防部官網
國防部公布大陸解放軍昨天至今天上午6時在台灣周邊軍事動態，繼上月28日TB-001無人機繞行整個台灣東部，這次再偵獲BZK-005無人機包圍繞行。圖／擷取自國防部官網

國防部公布大陸解放軍昨天至今天上午6時在台灣周邊軍事動態，繼上月28日TB-001無人機繞行整個台灣東部，這次再偵獲BZK-005無人機包圍繞行。軍事專家表示， 持續下去對岸恐摸透我軍東部各項防空、雷達等電子頻譜。

前空軍副司令、軍事專家張延廷說，共軍使用無人機繞台飛行已進入常態，且無人機機型將一再變換，從TB-001到BZK-005，下次可能是無偵7，甚至彩虹無人機，並可能從單向繞台到雙向饒台，這對我空防確實會有很大的壓力。

他說，目前共軍無人機技術相當純熟，且滯留東部空域時間相當長，偵蒐我軍各項防空、雷達等電子頻譜將愈趨完整，等到摸透了，未來若發生戰爭，非常不利於國軍，因此，國防部應及早因應，隨時做部署修正，擾亂共軍無人機偵蒐，使其無法掌握。

此外，國軍及中科院也要加速無人機的研發量產，畢竟對岸派出無人機擾台，我軍長時間採取戰機及飛彈追監，付出的成本太大，最好的方式就是無人機對無人機；另面對共軍無人機常態性繞台，也要做好相關因應對策。

國防部即時軍事動態指出，昨日上午6時至今日上午6時，偵獲共機27架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南及東北空域13架次、共艦7艘次，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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