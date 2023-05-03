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漢翔希望美支持台灣自主開發下一代戰機

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
漢翔航空公司董事長胡開宏今天向訪台的美國軍備商呼籲，期望美方支持台灣自主開發下一代戰機。記者洪哲政/攝影
漢翔航空公司董事長胡開宏今天向訪台的美國軍備商呼籲，期望美方支持台灣自主開發下一代戰機。記者洪哲政/攝影

漢翔航空公司董事長胡開宏今天說，期望美方支持台灣自主開發下一代戰機

外貿協會與美台商會上午舉行台美國防產業合作論壇，胡開宏表示，以戰機等航空產業而言，台美合作機會，包括新式高教機、新式初教機、下一代戰機、F-16V戰機相關業務、無人機等項目，都具備國際合作商機。

胡開宏說，在新式高教機方面，漢翔依專案期程完成各階段任務，截至2022年依約交運10架，2023年將進入量產高峰，全案2026年完成全數66架交付空軍。

胡開宏表示，高教機案外型設計、結構設置、組裝、飛控軟體等核心術，皆為自行研發，自製率達55%，部分關鍵系統件仍需外購，帶動台美合作商機。

他說，國機國造為長遠發展計畫，新式高教機後，接棒的新式初教機，具台美潛在合作機會。期望美方支持台灣自主開發下一代戰戰，其中發動機、航電系統、飛控、環控系統等，皆具台美合作機會。

高教 戰機 F-16V

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