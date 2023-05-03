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台美國防合作論壇登場 場外統派團體抗議
「台美國防產業合作論壇」今天在台北國際會議中心舉行，25家美國國防承包商組成訪團抵台出席會議。由美國太平洋陸戰隊前司令、退役中將魯德及美台商會會長韓儒伯率產業界代表出席論壇，就台灣目前所面臨之台海危機，與台美出席者進行國防產業合作廣泛討論。
「台美國防產業合作論壇」在台北登場，本次論壇共有25家美國國防承包商組成訪團來台交流。台美國防產業合作論壇，由外貿協會董事長黃志芳、美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）致詞，並由美軍太平洋陸戰隊前司令、退役中將魯德（Steven Rudder）揭幕。隨即展開首場論壇，由韓儒伯、美國智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）計畫負責人費藍（Colby Ferland）、國防安全研究院國安所長沈明室、經緯航太董事長羅正方，就「美台國防產業合作」交流意見。
接下來由民進黨立委蔡適應、漢翔董事長胡開宏、Teledyne FLIR LLC（FILR系統公司）主管莫斯（Robert Moss），共同探討台灣國防產業最新發展。正值台海情勢升高，此次論壇涉及台美國防工業交流，訪團行程因此格外受到矚目。
台北國際會議中心場外統派團體一早聚集抗議，警方嚴密戒備，將抗議民眾阻隔於信義路的另一邊。
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