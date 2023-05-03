共軍無人機順時鐘繞台 國防部嚴密監控

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，共軍BZK-005無人機繞行台灣北、東、南外海空域，沿途遭國軍岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部表示，5月2日6時至3日6時為止，國軍偵獲共機27架次、共艦7艘次，持續在台海周邊活動。逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南及東北空域共機，有13架次，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。