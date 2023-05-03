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共軍無人機順時鐘繞台 國防部嚴密監控

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
共軍BZK-005長程無人偵察機。圖／日本統合幕僚監部
共軍BZK-005長程無人偵察機。圖／日本統合幕僚監部

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海空域動態，共軍BZK-005無人機繞行台灣北、東、南外海空域，沿途遭國軍岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部表示，5月2日6時至3日6時為止，國軍偵獲共機27架次、共艦7艘次，持續在台海周邊活動。逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南及東北空域共機，有13架次，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據國防部公布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖出，逾越海峽中線及其延伸線進入西南、東南及東北空域的共機，包括蘇愷運-8技術偵察機、運-8遠干機、運-8反潛機各1架次，蘇愷-30機3架、殲-10機4架，殲16機2架次．另有BZK-005無人機，自北部穿越海峽中線空域進入空部，繞行東部、南部外海空域，循巴士海峽返航。

國防部今（3）日發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部
國防部今（3）日發布中共解放軍台海周邊海、空域動態。圖/國防部

國防部 台海 海峽中線 無人機 共軍

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