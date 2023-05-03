美退役將領稱美助台國防自主不違反一中政策

美國陸戰隊退役中將盧德（Steven Rudder）今天表示，台美現階段最重要合作進程，是讓雙方能夠共同操作相同軍備，武器系統能夠連結，使用相同的指管通情系統溝通，在戰場能有共同作戰圖像。讓美國參與台灣國防自主，打造供應鏈，達成這項目標，不會違背一中政策與台灣關係法。

外貿協會與美台商會上午舉行台美國防產業合作論壇。國內廠商代表表達國防工業合作生產，或期待美方技術釋出的需求，尤其是能載彈攻擊的軍事無人機技術。

韓儒伯是美台商業協會會長，多年以來，與美國軍火商往來頻密，經常假借討論台海安全名義，舉辦活動，要求台灣軍方與美國軍火商直接洽談。美國的鮑爾集團公關公司台北部門，也是由韓儒伯負責台灣的國防軍事部門，民進黨台北市議員趙怡翔曾由韓儒伯聘請加入這家公關公司，藉此拉攏與民進黨政府關係。與軍火商關係密切的2049研究所，韓儒伯是成員之一。

韓儒伯表示，訪團抵台，除著眼科技領域的合作，同時有政府對政府的關係，展望台美未來的夥伴與信任關係，雙方必須以敏捷的腳步，確保雙方合作與時俱進，確保能成功。

盧德說，台美軍事科技合作的核心概念，是美國參與台灣國防自主，打造供應鏈，同時擴大經濟與人與人連結的規模，這些交流不違背一中政策與台灣關係法。美方承諾透由台美國防產業合作，幫助台灣自我防衛，獲得和平與安全。

他表示，過去一年來，藉由俄烏戰爭這項對雙方而言都是悲劇的啟示，台美應學到教訓，了解軍隊必須透過嚴謹足夠的訓練，軍備系統維護，才能撐得起來。台美軍事合作最重要議題，是建立台灣軍隊的韌性與嚇阻力，嚇阻地區衝突發生，台美已就此合作多年。

他說，如今非對稱作戰與傳統戰爭界限模糊，台美必須探索出新合作機會，尤其台灣是海島，面對軍事威脅時，如何讓產業不受侵害。對於台美現階段軍事合作重點，是如何讓台美兩軍能夠共同操作同樣軍備，武器系統能夠連結，使用相同指管通情系統進行溝通，在戰場上能有共同的作戰圖像。