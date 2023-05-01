曹興誠：我從來不是統派 我是獨派

「台灣人公共事務會（FAPA）」40周年慶祝晚會今晚在台北喜來登舉行，聯電前董事長曹興誠今天在專題演講時指出，過去他曾說兩岸問題要和平解決只有一個辦法，就是由大陸提出統一的條件並交由台灣公投，如果過了可談、沒過下次再來，大陸無法跳過台灣民意及民主程序達成任何和平統一。

曹興誠指出，他因為提出這個論點，他過去被誤認為是統派，「我要跟各位說，我從來不是統派，我是獨派」；他認為獨立是世界文明的潮流，例如1945年全世界獨立的國家只有60個，現在到了195個，而且一定會破200個，這200個裡面一定有「台灣共和國」。

曹興誠說，「台灣一直是獨立的，世界上沒有台灣問題，只有中國問題、共獨問題」，現在只是要如何讓國家正常化而已。

美國前白宮國安顧問波頓專題演講時表示，國際局勢板塊正迅速改變，進入了非常危險時期，北京、莫斯科創造了威脅世界的新軸心，北韓和伊朗也是同一陣線；當俄羅斯入侵烏克蘭、中國在南海建立海空軍基地，更致力於在印太區域及全球範圍稱霸，中國對台灣的意圖，正好向世界表明，台灣安全與世界面臨的中國威脅息息相關，例如日本、韓國均已體認這點，也因此可看到各國聯合聲明談及維護台海和平的重要。

波頓強調，唯一想改變現狀的是中國，區域裡唯一在挑釁的就是中國，圍台演習的是中國、共機威脅台灣領海的也是中國、無人機亂飛的更是中國，「中國就是麻煩製造者」；台灣的存在對中國就是種挑釁，因為台灣是自由開放世界。