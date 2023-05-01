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邱臣遠指國防部對美軍購延宕失去控制 無法對人民交代

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天晚間透過臉書呼籲，國防部應針對美國軍購延宕問題，進行釐清與報告，並設法溝通協商，儘快交付，改善在俄烏戰爭膠著的情形下，美軍軍事武器生產遲遲無法依約供應的現象，以免陷入被動狀態，影響國防安全。 圖/取自邱臣遠臉書
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天晚間透過臉書呼籲，國防部應針對美國軍購延宕問題，進行釐清與報告，並設法溝通協商，儘快交付，改善在俄烏戰爭膠著的情形下，美軍軍事武器生產遲遲無法依約供應的現象，以免陷入被動狀態，影響國防安全。 圖/取自邱臣遠臉書

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天晚間透過臉書呼籲，國防部應針對美國軍購延宕問題，進行釐清與報告，並設法溝通協商，儘快交付，改善在俄烏戰爭膠著的情形下，美軍軍事武器生產遲遲無法依約供應的現象，以免陷入被動狀態，影響國防安全。

邱臣遠認為，美國延宕武器交付，台灣卻仍須依照原先規劃進度交付購機經費，國防部對於對美軍購在途物資款，應該適當調控交付進度，避免大量資金在美國銀行閒置，造成對美軍購帳務不清不楚。

邱臣遠說，根據媒體最新報導，台灣向美國採購的66架F-16V戰機原訂首批今年初交機，但至今仍未兌現，有消息說首批交機時程要延到2025年中下旬，原本預定2026年66架新機全數交機的目標，恐無法達成。

邱臣遠表示，儘管美國高層清楚認知武器更新對台灣提升戰備軍力的重要，但俄烏戰爭持續膠著，美國武器來不及生產，近期多筆軍售已經嚴重延宕，包括人攜式短程防空飛彈與反甲飛彈等，沒想到現在連F-16V戰機交付時程都出了問題。

邱臣遠指出，政府把提升國防武力的重要軍購全部押在美國，但如今卻完全受制於美方，已經完全無法控制交付時程，使得迫切需要提升的武器部署出現大漏洞。

邱臣遠說，109年審議高達2千472億3千883萬元的新式戰採購特別預算時，國防部一再強調F-16V新戰機對空防非常重要，必須爭取抵台時效，因此立法院在短短25天內就通過戰機特別預算條例及特別預算案，如今新式戰機卻遭美延宕交貨，國防部實在無法對立法院及全國民眾交代。

美國 邱臣遠 F-16V

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