建中畢業一手好書法 陸航飛官楊承華接任元首維安要職

國軍漢光39號電腦輔助指揮所演習5月15日至19日實施，外傳美方建議演習想定納入戰時開設空中安全走廊，撤離美僑在內等各國僑民的科目。我國過去從未有任何撤僑計畫與模擬，美方也未和外交部有相關協定，但在台美僑大都曾向美國在台協會台北辦事處登記緊急聯絡方式，方便撤離。

2023-05-01 07:30