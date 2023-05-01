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建中畢業一手好書法 陸航飛官楊承華接任元首維安要職

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
新任永和警衛室外衛室主任楊承華（右）。記者程嘉文/攝影
新任永和警衛室外衛室主任楊承華（右）。記者程嘉文/攝影

陸軍航特部601旅旅長楊承華少將，昨（1）日接任負責總統蔡英文維安勤務的永和警衛室外衛室主任。創下航特系統將領接任相關職務的紀錄。

這是繼高層聽取國防部邱國正建議，採用陸軍花防部指揮官李榮華出任國安局特勤中心副指揮官後，第二位採用來自陸軍基層部隊將領出任維安要職紀錄。作法明顯為打破長期來國安或憲兵在特勤任務圈中自成一格的生態。

楊承華是建國中學夜間部畢業考取陸軍官校，投入陸航兵科，接OH-58D戰搜直升機飛行訓練，擁有美國航空兵高級班學資，能寫一手好書法。曾參與AH-64E阿帕契攻擊直升機建軍任務。

楊承華是2020年7月16日漢光演習中一架OH-58D直男升機在新竹機場失事後，奉命接掌陸航601旅，至昨日約兩年半時間，期間曾執行多次高風險戰備演訓。近年每逢國慶雙十，均由楊承華率領航特部各式直升機飛越總統府上空，並曾向蔡總統簡報CH-47SD契努克運兵直升機如何吊掛巨幅國旗飛越府前。

楊承華經甫轉任國防部副部長的陸軍司令徐衍璞約見後昨日履新交接，陸軍至今尚未發布601旅遺缺由誰接任。

陸軍 直升機 漢光演習

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