國防部說強弓案通過戰測 將建案量產
國防部表示，中科院強弓專案新式天弓三增程型防空飛彈通過戰測，空軍將建案後續量產案納入兵力整建計畫，目前依敵情與作戰需求辦理建案作業。
據指出，中科院2022年8月在九鵬基地，試射天弓三增程型防空飛彈，但經檢視測試報告發現，試射時第二段固態燃料未即時點火，導致動力無法接續，推力下降，強弓專案作戰測評不及格。
國防部向立法院報告表示，這項強弓專案初期作戰測評，是從九鵬基地發射兩枚強弓攔截彈，攔截靶彈，以驗證系統偵追、接戰及反飛彈能力，測試結果符驗測標準。
國防部說，空軍已將後續量產案納入兵力整建計畫，目前依敵情與作戰需求辦理建案作業，以建構縱深的防空飛彈防禦網，提高整體防空戰力，爭取防衛作戰優勢。
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