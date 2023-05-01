快訊

郭台銘承諾選上總統就解密高端 薛瑞元回應了

欠賭債被開槍！八里槍擊案今凌晨逮捕開車駕駛 槍手仍在逃

泡麵、胡椒粉都有毒？健康檢查肝指數過高怎麼辦？12種食物自帶排毒解毒力

國防部說強弓案通過戰測 將建案量產

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部證實，中科院「強弓專案」新式天弓三增程型防空飛彈通過戰測，空軍將建案後續量產案納入兵力整建計畫，目前依敵情與作戰需求辦理建案作業。圖為示意。圖／軍聞社
國防部證實，中科院「強弓專案」新式天弓三增程型防空飛彈通過戰測，空軍將建案後續量產案納入兵力整建計畫，目前依敵情與作戰需求辦理建案作業。圖為示意。圖／軍聞社

國防部表示，中科院強弓專案新式天弓三增程型防空飛彈通過戰測，空軍將建案後續量產案納入兵力整建計畫，目前依敵情與作戰需求辦理建案作業。

據指出，中科院2022年8月在九鵬基地，試射天弓三增程型防空飛彈，但經檢視測試報告發現，試射時第二段固態燃料未即時點火，導致動力無法接續，推力下降，強弓專案作戰測評不及格。

國防部向立法院報告表示，這項強弓專案初期作戰測評，是從九鵬基地發射兩枚強弓攔截彈，攔截靶彈，以驗證系統偵追、接戰及反飛彈能力，測試結果符驗測標準。

國防部說，空軍已將後續量產案納入兵力整建計畫，目前依敵情與作戰需求辦理建案作業，以建構縱深的防空飛彈防禦網，提高整體防空戰力，爭取防衛作戰優勢。

飛彈 國防部 中科院

延伸閱讀

戰備偵巡常肇事 國防部決定為戰甲車加照後鏡

竹北天坑／建商撇清責任 新竹縣府、里長都怒了

建商稱與竹北道路坍塌無關 新竹縣府：業者自我解讀

竹北建案周邊道路頻坍塌 將封路做透地雷達檢測

相關新聞

戰備偵巡常肇事 國防部決定為戰甲車加照後鏡

國軍戰甲車體積與噸位大，交通尖鋒時段經常肇事，擦撞民車。國防部決定為戰甲車裝設照後鏡，座艙乘員360度警戒，遇民車鄰近1...

國造潛艦未測試 後續艦預算擬先編

國安單位陸續安排學者、立委進入台船海昌廠，實施機密考察，參觀正在組裝中的ＩＤＳ國造潛艦原型艦，陸續釋出擬於明年優先編列第...

國防部說強弓案通過戰測 將建案量產

國防部表示，中科院強弓專案新式天弓三增程型防空飛彈通過戰測，空軍將建案後續量產案納入兵力整建計畫，目前依敵情與作戰需求辦...

漢光39號演習5月電腦兵推 傳首度推演空中安全走廊撤僑

國軍漢光39號電腦輔助指揮所演習5月15日至19日實施，外傳美方建議演習想定納入戰時開設空中安全走廊，撤離美僑在內等各國僑民的科目。我國過去從未有任何撤僑計畫與模擬，美方也未和外交部有相關協定，但在台美僑大都曾向美國在台協會台北辦事處登記緊急聯絡方式，方便撤離。

新聞眼／高層選舉考量 國防部擋得住？

「潛艦國造」名之為國軍整體防衛需求的重中之重，但實際上的主導者，就是國安會諮詢委員黃曙光，說整項業務是黃「一個人的武林」...

國造潛艦後續艦頭過身就過 專家批取巧

負責潛艦國造的國安團隊釋出計畫先編潛艦後續艦行政作業費用，有學者認為此舉可兼顧戰備與預算法，保持最大彈性；但也有學者認為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦