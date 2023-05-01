戰備偵巡常肇事 國防部決定為戰甲車加照後鏡

國軍戰甲車體積與噸位大，交通尖鋒時段經常肇事，擦撞民車。國防部決定為戰甲車裝設照後鏡，座艙乘員360度警戒，遇民車鄰近15公尺內，提早預警，通聯回報及處置。

2022年上半年國軍肇生多起軍車事故，包括1月、3月、5月及7月皆曾發生車禍事件，肇事頻繁，顯示出國軍駕駛特大型車輛外出機動時，容易受到視線死角與迴轉半徑等因素影響，肇事機率高。國防部向立法院提出改善行車視野死角及精進行車安全作法書面報告。

國防部報告表示，2022年間戰甲車肇事有9起，8起完成和解理賠，僅一件因裁決軍方無肇責，家屬申覆中。

國防部說，將為國軍戰甲砲車加裝照後鏡，由座艙乘員360度警戒，遇民車鄰近15公尺內，提早預警、通聯回報及處置。陸軍表示，去年事故肇因分析，是未落實路線勘查及駕駛技術不熟稔，將要求戰甲車落實道路現勘，兵棋推演，風險評估等任務整備，確認駕駛覆訓及合格簽證，掌握機動路況與高風險時段，納入勤前教育時機宣教週知。

國防部表示，將要求部隊道路選訂避開市區壅塞路段，須考量戰甲車與道路寬度，變換車道時機及供交通號誌的交叉路口等注意事項。開大型軍車的駕駛，導入公車司機指差確認作法，藉手指、眼看及覆誦集中車長與駕駛注意力，達雙重確認，確保行車安全。