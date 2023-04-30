快訊

獨／好市多怎出現A肝莓？ 專家指最可能「這環節」出包

影／綿羊斷尾掛圍籬嚇壞人 清境農場曝背後原因

韓女陳屍飯店 關鍵行李箱被男友哥哥帶回台揭內藏這物

聽新聞
test
0:00 / 0:00

游淑慧稱李彥秀、高嘉瑜這宿命…李彥秀：選民心中一把尺

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
港湖初選之爭，議員李彥秀今天到東湖五分市場掃街。記者林麗玉／攝影
港湖初選之爭，議員李彥秀今天到東湖五分市場掃街。記者林麗玉／攝影

國民黨立委港湖區初選5月7日至9日民調，民調倒數一周，爭取提名的議員游淑慧李彥秀今天勤跑基層，游淑慧赴內湖湖光市場拜票，李彥秀則到東湖五分市場掃街。游淑慧今天再度砲轟，指過去李彥秀三次議員、一次立委對上高嘉瑜票數都輸，這大概是她們的宿命，不過李彥秀反擊，表示她的選戰策略已調整，空戰陸戰不是靠嘴巴講，誰最適合挑戰高嘉瑜，選民心中自有一把尺。

游淑慧今天提到，現在的選舉策略是議題主導，講求制空權，如果還是傻傻打陸軍、顧樁腳，例如四大公投的時候，她就在街頭街講，每個議題都要敢發聲，如果只有挑好的議題去發揮，沒有利的議題去著力，大家的戰鬥力就會有差別。

對此，李彥秀則反擊，表示陸戰、空戰同樣重要，尤其立委選舉，要當選必須就要過半，尤其她過去在立法院的表現，大家有目共睹，空戰大家也都看得到李彥秀的戰力，但因為現在是黨內初選，所以她低調，因為游淑慧是她的同志，她的砲口是對高嘉瑜。

游淑慧也說，高嘉瑜跟她都認同李彥秀在港湖家大業大，不過現在的民眾，不一定真的這麼喜歡家大業大的政治世家，因為這也代表一種盤根錯節的政治利益或包袱。游說，陸戰應該是勤走基層，而不是綁樁腳，因綁樁腳就會有一些利益糾葛，勤走基層也是一種陸戰形式。

游提到，她只能說，李彥秀過去比較倚重組織，她舉2016年為例，港湖59個里長，選前9成里長包括偏綠里長，都掛出布條說唯一支持李彥秀，不過最後還是連任失敗，證明組織戰不是說沒有用，但不能夠迷信，或只有只靠組織戰，戰術應該要有些學習與調整。

甚至游淑慧也拋出辦辯論，游說，如果李彥秀願意，她們就可以自辦辯論，若不想交鋒，也可以政見說明會各自闡述，因為這些現在不做，以後也會要做，媒體問是否下戰帖？游說，也不是下戰帖，只要李彥秀願意，時間地點都可以由李決定。

另外，對於李彥秀說，她曾當過書記長及黨副秘書長，代表戰力強，游淑慧也批，副秘跟書記長是靠戰力嗎？應該是靠人脈與調和能力，但從來沒有講戰力值，那大選不就是朱立倫出來選總統了嗎？好像官大選票多？這樣回答非常訝異。

對於游淑慧說黨職不代表戰力，李彥秀則表示，李彥秀有沒有戰力，應該由港湖30萬選民做決定，港湖人民心中有一把尺，空戰陸戰不是靠嘴巴講。

李彥秀也提到，這次2022議員選舉，她拿下議員最高票，不僅港湖最高，也是全國最高票，陸軍或空軍都會打贏這一仗。至於她在港湖只有家人，沒有世家的問題，尤其她父親過世20年，在港湖都是一步一腳印，民代看的是長期經營的結果。

對於港湖是否初選辯論？李彥秀說，若要辯論，應該要找高嘉瑜辯論，問高嘉瑜為什麼最後都當民進黨的橡皮圖章，看起來往中間靠攏，但最後立院投票，卻都當民進黨的橡皮圖章。

港湖初選之爭，議員游淑慧赴內湖湖光市場拜票。記者林麗玉／攝影
港湖初選之爭，議員游淑慧赴內湖湖光市場拜票。記者林麗玉／攝影

2024大選 立委選舉 游淑慧 李彥秀 高嘉瑜

延伸閱讀

歌喉戰開打 游淑慧酸高嘉瑜：沒輔選陳時中 很多時間練歌

拚初選！對手打團體戰 李彥秀不示弱：有自己的選戰節奏

想對決李彥秀還游淑慧？ 高嘉瑜：把自己站穩

頻唱煎熬、孤勇者 游淑慧籲高嘉瑜唱「明天會更好」

相關新聞

藍營左楠初選民調時間出爐 掌兵符者透露最怕綠營派她

國民黨高雄市左營、楠梓區立委初選，目前有5人表態參戰，市黨部日前開協調會，前立委張顯耀、市議員陳玫娟傾向黨員投票搭配民調...

游淑慧稱李彥秀、高嘉瑜這宿命…李彥秀：選民心中一把尺

國民黨立委港湖區初選5月7日至9日民調，民調倒數一周，爭取提名的議員游淑慧、李彥秀今天勤跑基層，游淑慧赴內湖湖光市場拜票...

王閔生準備好出戰文山區 張茂楠：與賴士葆有很大差別

民進黨台北市議員王閔生被點名出戰文山區立委選舉，挑戰國民黨資深立委賴士葆，王閔生回應，他已經做好準備，對此台北市黨部主委...

苗博雅喊大安非藍陣營整合 張茂楠：會優先推薦黨內優秀人才

針對大安區立委初選布局，民進黨台北市黨部主委張茂楠表示，無論是台北市議員簡舒培還是民進黨發言人謝佩芬都是黨內優秀人才，會...

歌喉戰開打 游淑慧酸高嘉瑜：沒輔選陳時中 很多時間練歌

2024港湖立委選戰，儘管國民黨還在初選階段，不過主題曲「歌」喉戰持續，國民黨議員游淑慧昨天稱自己的選戰主題曲是「追追追...

2024立委戰 陳冠廷開跑鄉鎮推薦會 藍營4人結盟應戰

民進黨嘉義縣山區立委參選人陳冠廷27日，在綠營鐵票倉溪口鄉農會辦首場推薦會，60多名地方民代幹部到場支持；國民黨山區立委...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦