游淑慧稱李彥秀、高嘉瑜這宿命…李彥秀：選民心中一把尺

國民黨立委港湖區初選5月7日至9日民調，民調倒數一周，爭取提名的議員游淑慧、李彥秀今天勤跑基層，游淑慧赴內湖湖光市場拜票，李彥秀則到東湖五分市場掃街。游淑慧今天再度砲轟，指過去李彥秀三次議員、一次立委對上高嘉瑜票數都輸，這大概是她們的宿命，不過李彥秀反擊，表示她的選戰策略已調整，空戰陸戰不是靠嘴巴講，誰最適合挑戰高嘉瑜，選民心中自有一把尺。

游淑慧今天提到，現在的選舉策略是議題主導，講求制空權，如果還是傻傻打陸軍、顧樁腳，例如四大公投的時候，她就在街頭街講，每個議題都要敢發聲，如果只有挑好的議題去發揮，沒有利的議題去著力，大家的戰鬥力就會有差別。

對此，李彥秀則反擊，表示陸戰、空戰同樣重要，尤其立委選舉，要當選必須就要過半，尤其她過去在立法院的表現，大家有目共睹，空戰大家也都看得到李彥秀的戰力，但因為現在是黨內初選，所以她低調，因為游淑慧是她的同志，她的砲口是對高嘉瑜。

游淑慧也說，高嘉瑜跟她都認同李彥秀在港湖家大業大，不過現在的民眾，不一定真的這麼喜歡家大業大的政治世家，因為這也代表一種盤根錯節的政治利益或包袱。游說，陸戰應該是勤走基層，而不是綁樁腳，因綁樁腳就會有一些利益糾葛，勤走基層也是一種陸戰形式。

游提到，她只能說，李彥秀過去比較倚重組織，她舉2016年為例，港湖59個里長，選前9成里長包括偏綠里長，都掛出布條說唯一支持李彥秀，不過最後還是連任失敗，證明組織戰不是說沒有用，但不能夠迷信，或只有只靠組織戰，戰術應該要有些學習與調整。

甚至游淑慧也拋出辦辯論，游說，如果李彥秀願意，她們就可以自辦辯論，若不想交鋒，也可以政見說明會各自闡述，因為這些現在不做，以後也會要做，媒體問是否下戰帖？游說，也不是下戰帖，只要李彥秀願意，時間地點都可以由李決定。

另外，對於李彥秀說，她曾當過書記長及黨副秘書長，代表戰力強，游淑慧也批，副秘跟書記長是靠戰力嗎？應該是靠人脈與調和能力，但從來沒有講戰力值，那大選不就是朱立倫出來選總統了嗎？好像官大選票多？這樣回答非常訝異。

對於游淑慧說黨職不代表戰力，李彥秀則表示，李彥秀有沒有戰力，應該由港湖30萬選民做決定，港湖人民心中有一把尺，空戰陸戰不是靠嘴巴講。

李彥秀也提到，這次2022議員選舉，她拿下議員最高票，不僅港湖最高，也是全國最高票，陸軍或空軍都會打贏這一仗。至於她在港湖只有家人，沒有世家的問題，尤其她父親過世20年，在港湖都是一步一腳印，民代看的是長期經營的結果。