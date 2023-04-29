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大陸航班逕自飛越金門上空 進一步擠壓我方治權

聯合報／ 記者程嘉文
中國東方航空MU505航班，逕自從金門正上方通過。圖／擷自Flightradar24網站
中國東方航空MU505航班，逕自從金門正上方通過。圖／擷自Flightradar24網站

大陸中國東方航空MU505班機，今天傍晚由上海飛香港途中，逕自飛越金門上空。由於對方是民航機，從巡航高度通過，純就飛航安全與軍事威脅上，不至對我方造成直接危安傷害。然而此舉就和解放軍機艦的活動，刻意打破海峽中線默契一樣，在雙方主權範圍的角力中，對岸又往前逼了一步。

MU505航班的正常路徑，是沿M503航路南下，一路飛在海峽中線以西。當初陸方宣布增設M503的理由，是為了化解福建海岸線內的M470航路已經飽和的問題；但當時在我方表達疑慮下，陸方宣布M503只用於南下飛行。這是由於國際航空慣例，航機如果接近時，優先向右避讓，南下航班如果採取避讓動作，便會接近大陸，不至出現跨越中線對著台灣而來的狀況。搭配M503，還有W121、W122、W123三條聯絡航路，分別通往浙江東山（溫州）、福建福州、福建廈門，當時陸方也宣布，這三條航線只用於向西飛，亦即脫離M503返回內陸；否則如果出海向東飛，勢必會引起我方緊張。

因此，若按照當初的模式，MU505與其他飛在M503航路上的飛機，一旦發現前方航路上有惡劣天候區，必須向西偏回到內陸上空，就不能立刻重新出海回到M503上，至少要到廣東省境內才可再出海。然而從這次MU505與其他航班的飛行軌跡可看出，陸方已經完全不再遵守當初的宣告，一旦繞過雲雨區，立刻就把飛機重新帶出海，回到M503上空，MU505班機甚至直接由金門正上方通過。

由於我方往來台金的W6航路，以及金門上空的終端區，高度上限都是24000呎，此次MU505從3萬呎以上的巡航高度通過，並沒有與我方航空交通造成衝突的問題；就國防角度來說，我方的雷達足以看到大陸東南的空中動態，從飛行軌跡、速度、高度方面，不難推測是民航機，不至於造成軍事上的傷害。

然而，儘管沒有國防與航安的明顯直接威脅，但金馬在現行法制下，究竟是中華民國得以完全行使治權的「自由地區」，從軍事角度上看仍屬前線。我方是否已經「大方」到，在24000呎以上的空域，就不再行使治權，沒有任何禁限制，陸方飛機大可以自由來去？

中國東方航空MU505航班，因受閩北外海天候影響轉入內陸，再經金門上方重回海上。圖／擷自Flightradar24網站
中國東方航空MU505航班，因受閩北外海天候影響轉入內陸，再經金門上方重回海上。圖／擷自Flightradar24網站

M503 金門 福建 航班

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