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保二總隊擬接受軍事訓練 林右昌：沒有第二陸軍別扭曲

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
台北市松山慈惠堂上午舉行「2023台北母娘文化季保民遶境嘉年華起駕儀式」，總統蔡英文（中）、台北市長蔣萬安（右）、內政部長林右昌（左）同台出席，在大殿參拜後，一同扶著鑾轎進行起駕儀式。記者林俊良／攝影
台北市松山慈惠堂上午舉行「2023台北母娘文化季保民遶境嘉年華起駕儀式」，總統蔡英文（中）、台北市長蔣萬安（右）、內政部長林右昌（左）同台出席，在大殿參拜後，一同扶著鑾轎進行起駕儀式。記者林俊良／攝影

政府為確保暫時國家關鍵基礎設施防護，傳出規畫讓保二總隊接受軍事訓練，遭部分立委質疑警察軍事化、第二陸軍。內政部長林右昌今天重申，因應國家關鍵基礎設施受到新型態威脅，大家都有共識，提高防衛與防護能量絕對是必須的，沒有第二陸軍這件事，請不要再繼續扭曲亂扯。

林右昌表示，面對新型態威脅，萬一發電、變電、衛星或電信站等遭受破壞時，造成大規模通訊中斷，如再加上有心組織刻意散播假訊息，製造社會恐慌，那傷害會有多大，不僅打擊民心士氣，對人民生活與社會運作都會產生很大的影響。

林右昌說，面對新型態威脅，我們一定要有所準備與因應，防護關鍵基礎設施能力的提升絕對有必要，不要到時候有關鍵設施被破壞了，再回頭責怪政府沒有提早因應加強防護。

「沒有警察軍事化，沒有第二陸軍這件事。」林右昌強調，種子教官將會接受部分軍事訓練，但並不是保安警察去受軍訓，為了掌握新的威脅型態、注入新的防護觀念、提升團隊協作技能，千萬不要混為一談。

林右昌說，針對保二總隊一事，中央已經正式說明非常多次，很遺憾到現在還有人刻意以訛傳訛，甚至加油添醋誤導視聽。

林右昌 陸軍 警察

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