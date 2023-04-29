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保警成第二陸軍？林右昌駁：沒必要以訛傳訛

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
內政部長林右昌今早陪同蔡總統、台北市長蔣萬安等人出席「松山慈惠堂保民遶境嘉年華起駕儀式」，並針對保二總隊要軍事訓練被質疑是「第二陸軍」受訪。記者鍾維軒／攝影
內政部長林右昌今早陪同蔡總統、台北市長蔣萬安等人出席「松山慈惠堂保民遶境嘉年華起駕儀式」，並針對保二總隊要軍事訓練被質疑是「第二陸軍」受訪。記者鍾維軒／攝影

中央擬擴編保二總隊並納入軍事訓練，引發討論。內政部長林右昌今受訪時回應，中央已經說多次，是因為關鍵基礎設施受到新的威脅，為了因應新危機必須要有新能力，絕非「第二陸軍」，會接軍訓的也只有種子教官，更不影響基層員警工作內容，沒必要以訛傳訛。

林右昌今早陪同蔡總統、台北市長蔣萬安等人出席「松山慈惠堂保民遶境嘉年華起駕儀式」。針對保二總隊要軍事訓練被質疑是「第二陸軍」，林右昌說，過去已澄清說明多次，很遺憾中央已經正式說明，還要這樣以訛傳訛，實在是沒有必要。

林右昌說明，因為關鍵基礎設施受到新的威脅，必須提高防衛、防護能量，萬一發電站、衛星、電信站等遭受破壞，那這對士氣、人民生活都會產生很大的影響。關鍵基礎設施防護能力有必要提升，因應新危險必須要有新能力，絕對沒有第二陸軍的事情。

至於軍事訓練部分，林右昌指出，會接受軍事訓練的是「種子教官」，並非整個警察局受訓，千萬不要搞錯，保安警察的責任和工作是保障社會安全，和基層縣市員警不同，完全不影響基層員警原本工作，「保安警察是保安警察，基層員警是基層員警，這完全是兩碼子事情」

林右昌也向外界拜託，別再以訛傳訛，國家整體安全是大家共同責任，關鍵基礎設施防護能力提升絕對有必要，不要到時候相關設施被破壞，又回頭怪警察怎麼沒提升能力防護。

侯喊「五一全國放假」？林：議題很大需有共識

另外，有關新北市長侯友宜昨在新北議會接受質詢時，提到鼓勵全國在五一勞動節都放假。林右昌則說，2個月前在立法院已經討論過，放假事情大家都很關心，現在全國放假總日數是115到116天，這是在2000年討論週休二日立院做的附帶決議。

林右昌強調，全國一年放假幾天要討論跟修法，才能決定哪幾個假日要放假，這次朝野修法很多人提出意見，從增加放假12到14天都有，這議題很大，需要凝聚朝野共識，放假也不止是放假，牽扯全年總放假時數，跟工商團體、勞工團體有關，有待立院朝野共識，做進一步推動。

林右昌 警察

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