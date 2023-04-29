快訊

基層醫怨公費補助快篩縮水「越篩越虧」 轟指揮中心不食人間煙火

連員工都不愛Siri！蘋果人工智能發展龜速 導致「多人離職」慘況曝光

中共無人機侵擾台海 江啟臣：總統府不要只關心股價

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委江啟臣。圖／取自江啟臣臉書
國民黨立委江啟臣。圖／取自江啟臣臉書

中共日前派出兩架無人機侵擾、繞行台灣，國民黨立委江啟臣今（29）日分析，解放軍已開始用無人機這樣的不對稱戰力侵擾台海，國防部卻只能強調對中共機艦嚴密監控，若中共以大型無人機進行蜂群作戰，我方可能落入困境，總統府不要只關心高漲的軍工產業股價卻毫無對策。

江啟臣說，中共日前派出一架TB-001型無人機，幾乎環繞台灣一周；另一架BZK-005型無人機同樣從南方巴士海峽繞過我鵝鑾鼻，飛抵花東外海後再循原路折返。換言之，解放軍在驗證其無人機已有能力繞台、擾台甚至攻台。

江啟臣提到，當國防部強調要發展以小搏大的不對稱戰力，例如發展國造潛艦、組成無人機國家隊時，中共解放軍已開始用無人機這樣的不對稱戰力來侵擾台海。面對中共大型無人機侵擾作為，國防部僅能強調對中共機艦實施嚴密的監控與應處，甚至必須以戰鬥機待命升空來應對。若中共以大型無人機進行蜂群作戰，我方甚至可能落入「不對稱作戰」的困境。總統府不要只關心高漲的軍工產業股價，而對於眼下不對稱作戰的困境卻毫無對策。

江啟臣強調，當國家安全迫在眉睫，卻看不到具體的因應反制作為。沒有國家安全，何來產業利益，蔡政府不要本末倒置。我方能想到國防戰略、軍事戰法，對岸同樣可以操作，能否更勝一籌，找到有效的反制作為，才是制敵關鍵。國安高層對產業股價的關心若更勝於對國防應處，實非人民之福。

中共 江啟臣 國防部

延伸閱讀

中共無人機「繞台飛行」 江啟臣批：看不到具體因應反制

警察擴編擬受軍訓 盧秀燕反對 江啟臣也說不要多頭馬車

美官員觀摩民安演習恐引陸不滿？江啟臣質疑：有何理由

總結內參民調、馬訪陸 江啟臣：憲法九二是最大公約數

相關新聞

中共無人機繞台飛行 專家研判演訓東部戰力保存區偵察

針對國防部今天公布共機動態，1架TB-001無人機從西南空域進入後，幾乎繞行台灣飛行。國家政策研究基金會副研究員揭仲表示...

中共無人機侵擾台海 江啟臣：總統府不要只關心股價

中共日前派出兩架無人機侵擾、繞行台灣，國民黨立委江啟臣今（29）日分析，解放軍已開始用無人機這樣的不對稱戰力侵擾台海，國...

國防部：偵獲共機逾越中線及侵擾西南空域13架次

國防部指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機共機17架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域13架次）...

【專家之眼】保二總隊軍訓 實無用武之地

自從立院質詢掀出保二總隊規劃將要針對兵器教練、手榴彈實彈投擲、小部隊戰鬥、基礎近身格鬥戰技、城鎮限制空間戰鬥以及城鎮戰射...

美軍機穿台海 法艦近期也通過

一架美國海軍P-8A海神式（Poseidon）巡邏機廿八日飛越台灣海峽；與此同時，正在台灣訪問的法國參議院副議長李察證實...

國防部首度公布 陸無人機繞台飛行

台海局勢緊張，國防部昨天公布中國大陸解放軍機及軍艦擾台資訊，其中一架TB-001無人機前天從台灣西南空域進入後繞行台灣一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦